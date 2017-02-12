مقتل باكستاني في قذيفة اطلقت من اليمن على جنوب السعودية

الرياض ـ أ ف ب ـ قتل مواطن باكستاني الاحد في السعودية بعد سقوط قذيفة اطلقها المتمردون اليمنيون على مناطق جنوب المملكة، بحسب ما افادت فرق الدفاع المدني السعودية.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبد الله القحطاني ان “مقذوفا عسكريا أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة” جنوب السعودية ادى الى “وفاة مقيم باكستاني الجنسية”.

وقتل 115 مدنيا وجنديا على الاقل في جنوب السعودية منذ بدأ التحالف العربي بقيادة المملكة حملة قصف جوي على اليمن ضد المتمردين الحوثيين في اذار/مارس 2015 لدعم الحكومة اليمنية.

ومعظم الضحايا هم من السعوديين الذين قتلوا في سقوط قذائف او اشتباكات.