ملك البحرين يستقبل أردوغان بمراسم رسمية

المنامة ـ الأناضول ـ استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، في العاصمة المنامنة.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لأردوغان في قصر الصخير الملكي.

وحيا أردوغان حرس الشرف، لينتقل الزعيمان بعد ذلك لعقد مباحثات ثنائية، تلتها مباحثات موسعة ضمت أعضاء الوفدين الرسميين.

ووصل أردوغان، مساء اليوم الأحد، إلى المنامة، في مستهل جولة خليجية تشمل 3 دول.

وكان في استقبال الرئيس التركي لدى وصوله مطار الصخير العسكري، العاهل البحريني، ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية البحريني خالد بن حمد آل خليفة، وسفير تركيا لدى المنامة خاتون دميرير، وعدد من مسؤولي السفارة التركية.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى البحرين، عقيلته أمينة أردوغان، وووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برأت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إشيق.

ومن المقرر أن يغادر أردوغان البحرين، غد الإثنين، متوجها إلى السعودية، ثاني محطات جولته الخليجية؛ حيث يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويختتم الجولة بزيارة إلى قطر، التي يصلها الثلاثاء، ويبقى بها حتى الأربعاء؛ حيث يلتقي أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

وخلال الجولة، يبحث الرئيس التركي مع أمراء وملوك تلك الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تناميا في الفترة الأخيرة، فضلا عن المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.