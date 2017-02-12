مقاتلات التحالف تقصف مواقع للحوثيين وقوات صالح غربي اليمن

صنعاء ـ د ب ا ـ شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة الحديدة (226) كم غرب صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو عشر غارات جوية هيئة التطوير بمديرية الزيدية، ومنطقة النخيلة بمديرية الدريهمي.

وبحسب المصادر، فقد سمعت انفجارات عنيفة وشوهدت أعمدة الدخان والسنة اللهب تتصاعد من تلك المواقع، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وذكرت المصادر إن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء المدينة بشكل مكثف، دون اطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

يشار إلى أن جماعة الحوثيين المسلحة تسيطر على محافظة الحديدة، ثالث كبرى المحافظات اليمنية سكاناً، منذ تشرين أول/ أكتوبر من العام .2014

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ نحو عامين، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة “شرعية ” البلاد.