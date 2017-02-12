﻿حملة ضد المرزوقي تتهمه بـ«تشويه سمعة التونسيين»

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: أثارت تصريحات «مجتزأة» للرئيس التونسي السابق ومؤسس حراك «تونس الإرادة» منصف المرزوقي، اتهم فيها المجتمع التونسي بالنفاق والمحسوبية والانحلال، جدلا كبيرا، حيث تعرض لانتقادات كبيرة من قبل بعض السياسيين، فيما هدد البعض بمقاضاته، وقاد عدد من النشطاء حملة إلكترونية كبيرة لطرده من البلاد. ورد المرزوقي بنشر الفيديو كاملا والذي يتهم فيه النظام السياسي بالتسبب في إفساد المجتمع، فيما اتهم الأمين العام لحراك «تونس الإرادة» عدنان منصر مستشار الرئيس التونسي بالوقوف وراء الحملة التي تستهدف المرزوقي.

وقال المرزوقي في برنامج «المقابلة» الذي يُبث على قناة «الجزيرة» الفضائية «عندما عدت لممارسة الطب في تونس بعد 15 سنة في فرنسا (..) رأيت في المجتمع التونسي المحسوبية والرشوة والعمل السيىء والكذب والنفاق، وكان هذا بالنسبة لي صدمة، ثم عندما جئت أبحث اكتشفت أن القضية ليست متعلقة بجينات التونسي، لأني عندما كنت وبعض التونسيين في فرنسا كنا نمارس العمل الجيد وكانت لدينا أخلاق وكنا نتصرف كما يتصرف المجتمع الفرنسي، ولكن عندما تأتي من جديد إلى المجتمع التونسي تجده يدخل في كل من عمليات الخداع والكذب والرياء والسرقة والانحلال في القيم، ثم اكتشفت أن ذلك ليس مرتبطا بطبيعة التونسي ولكن بطبيعة النظام السياسي المجتمعي الموجود».

إلا أن عددا من وسائل الإعلام روّجوا لفيديو مجتزأ من المقابلة، تم فيه حذف الفقرة التي يتهم فيها المرزوقي النظام السياسي بإفساد المجتمع التونسي، وهو ما تسبب بموجة كبيرة من الجدل وحملات تطالب بطرد المرزوقي من البلاد.

وكتب النائب عن «نداء تونس» منجي الحرباوي على صفحته في موقع «فيسبوك» «مرة أخرى، المرزوقي يهين الشعب التونسي وينعته بأبشع النعوت في وسيلة إعلام أجنبية وهذه تنم عن مدى حنق هذا المشروع السياسي على وطنه وعلى هذا الشعب الذي أهداه وأمثاله الحرية، بل وقبل بأن يكون على رأس الدولة والرئاسة لمدة ثلاث سنوات بدون شرعية انتخابية مباشرة. هذا المرتزقة. المرزوقي كان وسيبقى وصمة عار في تاريخ تونس وتاريخ السياسيين والحقوقيين».

وقال النائب عن حركة «النهضة» محمد بن سالم إن الشعب التونسي الذي أوصل حزب المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) إلى الانتخابات الرئاسية وجعله يتبوأ المنصب الثاني في الانتخابات التشريعية لا يستحق مثل هذه الأوصاف، لكنه استدرك بقوله إنه يتفهم المرارة التي يشعر بها المرزوقي بعد انتخابات 2014 و»التي عاد بفضلها عدد من الوجوه القديمة إلى الحكم، ولكن الشعب التونسي هو الذي جعل المرزوقي رئيسا للجمهورية ومن هنا كان عليه عدم شتمه والإساءة إليه».

وأطلق عدد من النشطاء حملة على موقع «فيسبوك» لطرد المرزوقي من البلاد، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن بعض النشطاء يعتزمون تنظيم وقفة أمام منزل المرزوقي في ولاية «سوسة» (شرق) للتنديد بتصريحاته التي اعتبرها «إساءة للشعب التونسي»، فيما أكدت الفنانة ليلى طوبال أنها تتجه لمقاضاة المرزوقي بسبب ما اعتبرته «هتكا وتشويها لسمعة الشعب التونسي على قناة أجنبية».

واعتبرت الحقوقية راضية النصراوي أن «الأمراض» التي ذكرها المرزوقي بخصوص الشعب التونسي هي موجودة فعلا ولكن دون تعميم، مشيرة إلى أن «الكذب والرشوة والانحلال في القيم هي حقيقة وواقع في تونس».

ونشر المرزوقي على الحملة المتواصلة ضده بنشر فيديو المقابلة كاملا. وأضاف متوجها إلى أنصاره «لا تضيعوا وقتكم في الردّ على هؤلاء الناس، لو كتبت لا إله إلا الله، لحذفوا «إلا الله» وطلبوا محاكمتي بتهمة الإلحاد. التدليس عندهم غريزة».

وكتب الأمين العام لحراك «تونس الإرادة» عدنان منصر «يجب على الرأي العام أن يعلم أنه بلغنا من مصادر موثوقة أن الحملة التي تم إطلاقها للتهجم على الدكتور المرزوقي في منزله لمحاولة إخراجه من الحي الذي يقطن فيه وتهديد أمنه الشخصي، وهو المهدد أساسا من التنظيمات الإرهابية، هي حملة صادرة عن «المستشار الأول» (نور الدين بن تيشة) للرئيس الحالي، وهو نفسه الذي تتعلق به قضية في فبركة فيديو للرئيس المرزوقي، وهي حملة يتم تغطيتها بإحدى جمعيات «المجتمع المدني». هذه الحملة التي تريد إثارة النعرات الجهوية والتي تذكرنا بعملية المحاصرة في منزله التي كان يتعرض إليها المرزوقي أيام النضال ضد الاستبداد تأتي في الوقت الذي سافر فيه الدكتور المرزوقي أصلا في سياق القيام بسلسلة محاضرات في اسطنبول والخرطوم وجنيف، وهدف هؤلاء هو الإيهام بأنهم نجحوا في إخراجه من تونس في حين يعلمون منذ فترة أن الدكتور المرزوقي سيسافر اليوم».

وأضاف «بمجرد أن تم ترويج مقطع مجتزأ لحوار الدكتور المرزوقي تم تشويه المعنى الأساسي فيه لكي يتم اتهامه بأنه يشتم الشعب التونسي حتى بدأت حملة للتهجم على منزله وتهديد أمنه الشخصي. في حين أن ما ذكره يتعلق بتأثير منظومة سياسية فاسدة على مجتمعنا وهو أمر بديهي ذكره حتى المرحوم عبد الفتاح عمر في تقرير لجنة تقصي الفساد والرشوة سنة 2011. وهذا لا يعني أن كل أفراد المجتمع فاسدون (فتونسيون هم من قاموا بالثورة على هذه المنظومة أيضا) لكن يعني هيمنة عقلية جماعية تأثرت بمنظومة الاستبداد والفساد… وهي عقلية ساهمت في تواصل الفساد بعد سقوط منظومة الحكم…وتستفيد منها منظومة الحكم الحالية من خلال الانخراط في تطبيع الفساد».

يُذكر أن المرزوقي نشر مؤخرا مقالا في صحيفة «لوموند» الفرنسية تسبب بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر «اتهامه» للتونسيين بالتورط في هجمات أيلول/سبتمبر 2001، قبل أن يؤكد لاحقا أن ما ورد هو مجرد «زلة قلم»، مشيرا إلى أنه خاطب الصحيفة لكنها رفضت تصويب الأمر. (رأي القدس ص 23)