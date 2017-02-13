﻿الرئيس اللبناني يمهّد لتشريع سلاح «حزب الله»

بيروت ـ «القدس العربي» من رلى موفّق: أثار كلام رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون عن أن «سلاح حزب الله لا يتناقض مع مشروع الدولة» من زاوية «أنه طالما هناك أراض محتلة والجيش اللبناني ليس قوياً بما فيه الكفاية لمحاربة إسرائيل، فسلاح «حزب الله» مهم وهو جزء أساسي في الدفاع عن لبنان»، حالاً من الاستغراب في كثير من الأوساط السياسية اللبنانية، ولا سيما أنه يأتي في وقت دقيق إقليمياً ودولياً، حيث بوادر المواجهة الأمريكية – الإيرانية تزداد يوماً بعد يوم، وحيث أن الرئيس الذي لم يزر على مدى عشر سنوات منذ عودته من منفاه الباريسي إلى لبنان عام 2005 سوى سوريا وإيران، قد بدأ مسار إعادة تصحيح العلاقات اللبنانية – الخليجية بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر، في أول إطلالة خارجية له منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، بعدما كانت اهتزت العلاقة مع الرياض في ظل اختلال ميزان القوى في لبنان، والذي كان هو من أبرز المساهمين في إحداثه بانقلابه ومحور سوريا – إيران – «حزب الله»، من مقره في الرابية، على حكومة سعد الحريري ومن خلفها على المملكة.

وما يثير الاستغراب أن يأتي كلام عون لتلفزيون «سي.بي.سي» المصري، عشية زيارته القاهرة وعمان، بهذا الوضوح وللمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، كرئيس «تسوية» يدرك أن هذه المسألة هي مسألة خلافية في لبنان، ويُفترض أنه يحمي المؤسسات الشرعية، وفي وقت يسعى راهناً مع القيادة السعودية لرفع تجميد هبة الـ3 مليارات دولار للجيش اللبناني التي كانت المملكة أقرتها أيام العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، وجمدتها لاحقاً نتيجة هيمنة «حزب الله» على القرار اللبناني.

وسأل وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي: «هل رئيس الجمهورية يُشرِّع السلاح غير الشرعي باسمه الشخصي وباسم موقعه، أم أنه يُعبّر عن سياسة الدولة اللبنانية؟ وبالتالي ما هو موقف الحكومة اللبنانية وسائر المشاركين فيها، ولماذا الصمت على هذا الموقف الخطير الذي قد يمسّ بالدولة وسيادتها، لا بل بوجودها؟».

واعتبر أن «قيام رئيس الجمهورية بالتشكيك بقدرة الجيش اللبناني على حماية لبنان، وتجيير هذه القدرة إلى سلاحٍ ميليشياوي، يشكل خطراً على لبنان كدولة، فالمُؤتمَن على السيادة والدستور، أصبح مؤتمناً على حماية السلاح الذي يُهدد استقرار لبنان، والذي تستعمله إيران في العالم العربي كأداة للتوسّع والسيطرة، ما يؤدي إلى تهديد علاقات لبنان العربية، ونخشى أن يكون كلامه مقدِّمة لتشريع السلاح غير الشرعي، كما تمّ تشريع سلاح الحشد الشعبي في العراق».

ورأى منسق الأمانة العامة لقوى «الرابع عشر من آذار» فارس سعيد، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أن عون «أخطأ بدفاعه، من موقعه كرئيس جمهورية لبنان، عن سلاح ميليشياوي مهما كانت الظروف حتى ولو طلب منه ذلك»، مطالباً الحكومة بـ «توضيح كلام الرئيس، وما إذا كانت توافق على أن «حزب الله» يحمي لبنان». متسائلاً: «أين الجيش؟ بأي حق نطالب السعودية بمال لدعم الجيش إذا كان رئيس جمهوريتنا يدافع عن سلاح حزب الله؟ وبأي حق نطالب العالم بتنفيذ القرار الدولي 1701؟».