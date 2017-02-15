حقل أحلام… نافذة للنبع الضرير
أحمد بغدادي
«كتاباً وراء كتاب كان يرمي بذاكرتهِ في الموقد»
(1)
فلنعدمِ الحبَ أمام الجماهير..
وندع الحديقةَ تخلعُ ثيابها
نحو الماء
تمشي عاريةً
مثل مجازِ الحقيقة.
العالَمُ الآن
قتيلاً
كالحياة
في قلبِ الشاعر.
(2)
ولدَ الحبُ أعمى
إلا أنكِ أنتِ المجرّة
يرتطمُ بكِ أينما توجّه.
سوفُ أدّلكِ على الطريق جيداً ..
قفي أنتِ هناك
وأنا هنا.
أنا أجرُّ خلفي حقلاً فارغاً ..
وأنتِ تجرين النهر.
تأتين صوبي
وأنا كذلك.
ــ هذا هو الطريق.
(3)
صمتا ً أيها القلبُ ..
ثمة حجرٌ ينبض.
البارحة نمتُ بمعطفي وحذائي
حتى لا أتأخر عنك ِ في حُلمي.
(4)
تعالوا
تعالوا نضع هذه الأفخاخ خلفنا ونتكلّم بحنكةِ الأغبياء..
ومن يغيب عن المشهد
سأسملُ عينيهِ بوردتين
كي يقعَ في مصيدةِ الحُلمِ.
تعالوا
خذوا حقائبكم.. فارغة،
احتضنوها بالسواعدِ إلى الصدور،
كل شيءٍ بترتهُ الحياةُ..
حتى الحياة
بلا كفوفٍ تشدُّ أطرافَ ثيابنا
حين نمضي إلى القبورِ نائمين.
تعالوا نفـــترس الذكرياتِ التي تركتموها خارج الحقائب..
بأنيابنا ..
نحن أيضاً لدينا أنياب
ليست وحدها الذئاب.. قاتلة.
تعالوا
نمشي حفاةً كعناكبَ ماهرةٍ على خيوطِ الدهشة
ونحتلّ
الزوايا
والرزايا الرطبة بين جدران العالم
ونموتُ بلا أسماءٍ أمام أمهاتنا.
تعالوا
نحن وحدنا
في وحشةِ هذا الكون: أصدقاء.
(5)
سأتركُ الحربَ وحيدةً تلهثُ في الزوايا.. وتسعل
وأتركُ حبيبتي الحرباء
وأتركُ منزلي فارغاً للهواء والحكايات القديمة
ولذكرياتِ أصدقاءٍ كانوا هنا.
سأتركُ الوقتَ مُـعلّـقاً على الجدار
في دائرةٍ لا تنتهي.
سأتركُ
قصائدي بين خصلاتِ المراهقات
وكفوفِ الأراملِ والقتلى.
سأتركُ الحُــلمَ
وأرتّب خطواتي طريقاً مستقيماً إلى قبري
إنها حياةٌ تقفُ على ساقٍ واحدة..
وثمّـة صيادٌ من بعيد
في السماء
يمدّ فوهةَ بندقيتهِ.. ويتلمّظ
سأتركُ المشهدَ
وأعودُ
لأغمضَ قلبي قليلاً
مرتجفاً
أمام هذا الخراب الجميل.
٭ شاعر سوري
أحمد بغدادي
المكتبة تحترق ليس لأن كل المكتبات منذورة للفقدان, بدءا بحريق مكتبة الاسكندرية وصولا إلى تدمير متحف بغداد في حرب التحرير الأمريكية, لتطوى التواريخ والأوطان على السواء طي السجل. بل لأن شاعرا إسمه أحمد بغدادي قرر التخلص من عبئ الذاكرة, راميا بكتبه إلى الموقد, في الآن ذاته الذي يتخلص فيه من حمولة الحرب الزائدة.
يفتتح الشاعر قصيدته بجملة ماضوية تؤكد نهائية الفعل الذي أصبح خبرا, فالشاعر الذي أقدم على اغتيال ذاكرته لا يمتلك أي شعور بالندم مثل قاتل ينفض يديه من ضحية بغيضة. الأكيد أن الشعر بعد التغريبة السورية ثلاتية الأبعاد والدم لن ينام قرير الوسادة, تهدهده تهويمات الترانيم العذبة, إذ ليس بوسع أحد أن ينام الآن, وقد تحول النوم إلى سير حثيث لا يخطئ الطريق إلى القبر المغناطيس, غير أن الشاعر الذي يستحوذ عليه وعي شقي عالي الدوار, ويعي جيدا حتمية السقوط والفقدان, لن ينتظر مغمض الجفون موتا سارقا يسلبه وجوده, بل سيتقدم إلى حتفه بخطى رتيبة غير آبه بما سيقع له. هو الذي خسر كل شيئ… خسر برائته الأولى وخسر ذاكرته, لم يتبق له سوى الاستماتة والمجابهة, لن يغير شيئا في المشهد المقرر سلفا, لكن هذه البقية الباقية من النبل رغم تفاهتها تعني له الكثير, إنها تعاطف الشاعر الكلي و اللامشروط مع الهشاشة و الضعف. هذا التعاطف غير المهزوم لا يلجأ إلى جداول الرثاء والبكاء لإحصاء ضحايا المجزرة, وإنما يقابل التوحش بالتوحش ويشرعن أحقية الضحية أن تمتلك أنياب الذئاب, ففي المجزرة تتجاور الأضداد وتتناقض النظائر, كما يحدث في حكاية الحمل والدئب اللذان يتبادلان الأدوار. هكذا سيكون أول عمل يقوم به الشاعر بعد إعدام ذاكرته هو إعدام الحب(الخصم الضعيف للحرب) بطريقة سامورائية في الساحة العامة, أمام أعين الجماهير الصاخبة,
لكن هل بوسع شاعر يجر حقلا مواعدا حبيبة تسحب نهرا, على طريق تشقه خطاهما العاشقة وحدها,أن يقدم على فعل كهذا؟ ربما يسهل على الحواة و المهرجين ذبح الحب على مسلخ الحرب, غير أن الشاعر الذي يتنصت على هسيس الحجر, فاتحا للنبع الذي يولد ضريرا نوافذ صغيرة, يدرك ببرائته المفقودة أن في أزمنة الحرب تزداد الحاجة إلى الحب أكثر من أي وقت آخر, إنه جردل الماء الذي تقامر الصبية بحياتها من أجل حيازته, متحدية حظر التجول, كي تستعيد زينة عبثت بها رائحة الموت المتعفن والبارود
نص سريالي بامتياز لكنها سريالية متزنة و محسوبة