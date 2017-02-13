﻿مصر تدخل آلية جديدة لسفر سكان غزة وتواصل فتح معبر رفح استثنائياً

غزة – «القدس العربي»: أكدت وزارة الداخلية في غزة، أنها توصلت إلى آلية عمل جديدة مع الجانب المصري، من أجل ترتيب عملية سفر سكان قطاع غزة عبر معبر رفح، خلال عمليات الفتح الاستثنائي، في الوقت الذي تواصلت فيه يوم أمس عمليات سفر الحالات الإنسانية، في إطار إعادة عمل هذا المعبر لمدة ثلاثة أيام.

وجرى الاتفاق بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري، على آلية تقضي بزيادة عدد الحافلات التي تقل مسافرين من جهة القطاع إلى مصر، على أن تقل عدداً أقل من المسافرين. وحسب الاتفاق ستقل كل حافلة 60 مسافراً فقط، بعد أن كانت تحمل على متنها 120 مسافراً في السابق. وكانت العملية السابقة من السفر تسبب ازدحاماً كبيراً في الحافلات، وتؤلم كثيراً كبار السن والمرضى والأطفال، خلال التنقل من بوابة المعبر من الجهة الفلسطينية، إلى البوابة المصرية، بالرغم من قصر المسافة التي تبلغ عشرات الأمتار، والتي يحتاج قطعها في كثير من الأوقات إلى أربع ساعات، بسبب إجراءات السفر المعقدة.

وأمس واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح بشكل استثنائي أمام الحالات الإنسانية، في عملية هي الثانية خلال أقل من أسبوعين، وهو أمر لم يكن معتاداً في الفترات السابقة.

وتوافد على بوابة المعبر من الجهة الفلسطينية منذ ساعات الصباح المئات من المسافرين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات التي أعدتها وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تستمر عملية الفتح الاستثنائي الحالية التي بدأت السبت حتى مساء اليوم الاثنين، ما لم تقم السلطات المصرية بتمديد العمل ليوم آخر على غرار المرة السابقة. وذكرت وزارة الداخلية بغزة أن اليوم الأول لفتح المعبر شهد سفر سبع حافلات، أقلت325 مسافراً باتجاه الصالة المصرية من المعبر.

وأعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة للداخلية أن الحافلات المغادرة كان من بينها واحدة تقل حملة الجوازات المصرية، وثلاث حافلات تقل مواطنين وردت أسماؤهم في كشوفات السفر، وثلاث حافلات تنسيقات مصرية. وذكرت الهيئة أن 183 مسافراً وعالقاً وصلوا إلى الصالة الفلسطينية من المعبر، إضافةً لحالة وفاة.

ولفتت الهيئة إلى أن السلطات المصرية أرجعت 11 مسافراً من الصالة المصرية دون إبداء أسباب لذلك.

وتغلق مصر معبر رفح منذ أن تمت عملية عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام قليلة، وهو ما فاقم أعداد المسافرين من أصحاب الحالات الإنسانية، والمصنفين كمرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج.

ومؤخرا لجأت السلطات المصرية ضمن إجراءات تسهيل أدخلتها على عمل المعبر، على فتحه بشكل استثنائي على فترات متقاربة. جاء ذلك في ظل تحسن العلاقة مع حركة حماس، بعد القطعية الطويلة التي وقعت، بعد انتهاء حكم الإخوان المسلمين، حيث استضافت القاهرة مؤخراً وفوداً عدة قيادية من حركة حماس. وبالرغم من الحديث عن تحسن العلاقات، إلا أن مصر لم تدخل تحسينات على عمليات السفر، حيث لم تسمح بمضاعفة أعداد المسافرين، كما يواجه سكان القطاع سواء المغادرين أو العائدين، صعوبات في قطع الطريق المؤدي من المعبر إلى القاهرة والعكس، بسبب كثرة الحواجز وعمليات التفتيش الطويلة على الحواجز الأمنية في سيناء.