﻿لجنة وزارية إسرائيلية تقر قانون خفض صوت المؤذن

الناصرة – «القدس العربي»: أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل أمس الصيغة المعدلة لـ«قانون المؤذن» الذي يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة. ومن المتوقع ان تصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية بعد غد على صيغة القانون المعدلة والتي تمنع استخدام مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الساعة السابعة صباحاً.

وعقب المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية داخل أراضي 48 على القانون بالتأكيد أن القانون وليد المنافسة والتسابق على لقب «من هو الأكثر عنصرية» في برلمان إسرائيل معتبراً أن الخاسر الأكبر فيها هو الجمهور اليهودي والعربي على حدٍ سواء.

وأضاف: من نافل القول إنّ ادعاء الضجة والازعاج هو حجة فقط لقرار يهدف للتحريض من قبل حكومة تناصب العرب والمسلمين العداء والكراهية. ودعا الإئتلاف ضد العنصرية وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد، أن تعمل على منع تقدم هذا القانون العنصري إلى مراحل المصادقة عليه في القراءات الثلاث. كما يعتبر أن تمرير هذا القانون وصمة عار على دولة تتغنى بحرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتحاول أن تظهر وكأنها ديمقراطية.