﻿«الجيش السوري الحر» يدخل الباب… واردوغان يؤكد أن السيطرة على كامل المدينة بات وشيكا

عواصم ـ وكالات: سيطرت فصائل «الجيش السوري الحر»، (قوات درع الفرات) ظهر أمس الاحد على مزرعة الشهابي مدخل مدينة الباب من الجهة الشمالية وقتلت أكثر من 17 عنصراً من تنظيم «الدولة ـ داعش».

وقال أبو محمد الناعس، رئيس المجلس العسكري في مدينة الباب، أن فصائل «الجيش السوري الحر» سيطرت ظهر أمس على مزرعة الشهابي الواقعة عند مدخل مدينة الباب من الجهة الشمالية بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر للتنظيم.

وأكد أن مقاتلي الجيش السوري الحر قتلوا أكثر من 17 عنصراً من التنظيم وأصابوا أكثر من 20 آخرين واغتنموا كمية من الأسلحة والمعدات.

وكانت قوات درع الفرات سيطرت السبت على دوار تادف وصوامع الحبوب والثانوية الزراعية والفرن الآلي والملعب الرياضي ومبنى شعبة حزب البعث بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم. ونفى الناعس ما تداولته وسائل إعلام مقربة من النظام السوري من سيطرة جيش النظام على مدينة تادف جنوب مدينة الباب، قائلا أن «مدينة تادف مازالت تحت سيطرة التنظيم حتى الآن ولا صحة لما تم نشره من سيطرة جيش النظام والميليشيات الموالية له عليها». إلى ذلك قال قائد عسكري في «لواء المعتصم» أن قوات درع الفرات بدأت عملية عسكرية واسعة ضد مواقع التنظيم في بلدة قباسين شمال مدينة الباب وسيطرت على عدد من النقاط في محيط البلدة .

من جانبه أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مسلحي تنظيم «الدولة» بدأوا بمغادرة مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا، وأن السيطرة على المدينة بالكامل باتت وشيكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الرئيس التركي في مطار «أتاتورك» الدولي في مدينة إسطنبول، أمس الاحد، قبيل توجهه إلى مملكة البحرين أولى محطات جولته الخليجية التي تشمل أيضًا السعودية وقطر.

وأضاف أردوغان «مدينة الباب باتت محاصرة من جميع الجهات من قبل قواتنا والجيش السوري الحر اللذين وصلا إلى مركز المدينة، والسيطرة على المستشفى فيه هو الجزء الأهم».

وتابع «بدأ مسلحو داعش بمغادرة مدينة الباب بالكامل، وأعتقد أن السيطرة عليها باتت وشيكة، والخطة تسير على ما يرام».

وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت أحداثًا تعد بمثابة نقطة تحول للقضية السورية، وأن بلاده تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق تقدم في الحل السياسي ووقف نزيف الدماء في سوريا في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن «الهدف في سوريا هو تشكيل منطقة آمنة خالية من الإرهاب بمساحة 4-5 كيلومترات مربعة، وهذا الحل سيحول دون الهجرة من سوريا، إضافة إلى عودة المقيمين في مخيماتنا إلى بلادهم».

واستطرد «كما نبذل جهودًا لتأسيس مدن جديدة هناك، وأنا تبادلت هذه الأفكار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوات التحالف الدولي وعلى رأسها ألمانيا». ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده تُجري مباحثات مكثفة مع جميع الأطراف في المنطقة في إطار العدالة والشرعية دون الإخلال بذكرى الشهداء السوريين.

وفي هذا الصدد، أكد ثقته بأن الجهود التي تواصلها بلاده على مختلف المستويات بالتشاور مع أصدقائها «ستتمخض عنها نتائج جيدة في الوقت القريب».

إلى ذلك لقي ثمانية من مقاتلي القوات الحكومية السورية حتفهم في عملية اقتحام فاشلة لمعاقل تنظيم «الدولة» في منطقة البيارات غرب مدينة تدمر الأثرية بحوالي 20 كم.

وتحدث مصدر ميداني من القوات الحكومية أمس الاحد عن قيام مجموعات من مقاتلي الجيش السوري والدفاع الوطني بتنفيذ هجوم بري كبير على مواقع التنظيم في منطقة البيارات خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة للسيطرة عليها. وأضاف المصدر أن الهجوم باء بالفشل بسبب المقاومة العنيفة والتحصينات المعقدة وقيام مسلحي التنظيم بتفخيخ جميع الطرق والممرات والمداخل المؤدية إلى المنطقة.

وأقر المصدر بمقتل ثمانية من المقاتلين وتدمير عربة أثناء الهجوم الفاشل، مؤكدا في الوقت نفسه التمكن من السيطرة على نقاط قريبة من المركز الصحي (المستوصف) على أطراف منطقة البيارات.