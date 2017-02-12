﻿ممثل الولي الفقيه: من لا يتبع خامنئي ليس مسلماً وترامب مجنون والشيطان يتحكم فيه

لندن ـ «القدس العربي»: قال ممثل الولي الفقيه وإمام جمعة أصفهان في وسط إيران، يوسف طبطبائي، إن من لا يتبع المرشد الأعلى، علي خامنئي، ليس مسلماً.

وحسب موقع «خبر فارسي» الإخباري الإيراني، شدد طبطبائي على ضرورة إتباع أوامر الولي الفقيه كأحد شروط التشيع والإسلام، قائلاً «إن أولئك الذين لا يتبعون الولي الفقيه ليسوا مسلمين».

وزعم أن العاهل السعودي لا يمكنه أن يكون ولي أمر المسلمين، لأنه يوظف أموال المسلمين لقتلهم.

وصرح بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجنون، وأن الشيطان يتحكم فيه. من جهته أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ووالد زوجة نجل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، غلام علي حداد عادل، أن باقي الشعوب تعشق خامنئي أكثر من الإيرانيين.

وحسب وكالة «تسنيم» للأنباء التابعة للحرس الثوري، انتقد عادل، خلال كلمته في مدينة قم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، بعض الإيرانيين بسبب مواقفهم من المرشد الأعلى، واصفاً قيادة خامنئي للبلاد بأنها «نعمة من نعم الله».

وأضاف أن الشعوب الأخرى تقدر هذه النعمة الإلهية (الولي الفقيه) أكثر من الإيرانيين أنفسهم، مؤكداً «نستشعر مدى عشق شعوب المنطقة وفي العالم أجمع للولي الفقيه».