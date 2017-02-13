﻿مفاوضات بين «حزب الله» اللبناني وفصائل سورية في القلمون

إسطنبول ـ «القدس العربي»: نقل مصدر مطلع من المعارضة السورية لـ «القدس العربي» عن قيادي في حزب الله اللبناني سعي الحزب لفرض واقع جديد في منطقة القلمون استباقا لقرار أممي بإقامة منطقة آمنة في سوريا تشمل مناطق في ريف حمص وصولا إلى القلمون على الحدود اللبنانية.

وأضاف المصدر الذي يعد من «المحسوبين على هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في دمشق»، ويقيم في بيروت حسب قوله، أن القيادي في حزب الله تحدث له عن «اتخاذ حزب الله في وقت لاحق المزيد من الخطوات بمعزل عن قيادة النظام السوري لتثبيت وقائع جديدة على الأرض، من بينها فتح باب الحوار مع الفصائل السورية وبناء علاقات متينة مع السكان المحليين خشية أن يتحول الحزب إلى هدف سهل في حرب يتوقعها مستقبلا تستهدف وجوده على الساحة السورية»، حسب قول المصدر.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن حزب الله اللبناني «ينوي عقد اتفاقية مصالحة مع سرايا أهل الشام في القلمون الغربي بالتنسيق مع قوات النظام السوري لانهاء أي مظهر من مظاهر الاقتتال في مقابل عودة مقاتلي السرايا إلى بعض البلدات وفتح الطريق أمامهم وأمام سكان هذه البلدات للدخول إلى البلدات اللبنانية باستثناء بلدة عرسال الخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني وسيسعى حزب الله بالتنسيق معه لتذليل هذه العقبة»، حسب قوله.

وفي السياق ذاته أكد الناشط الميداني النازح من بلدة القصير في حمص، أبو الحسن قصير، وهو أحد قياديي الفصائل الإسلامية قبل اعتزاله العمل المسلح، صحة الأنباء التي «أشارت إلى مباحـثات بين سرايا أهل الشام وقيادات من حزب الله اللبناني وأخـرى من قـوات النـظام السـوري».

وقال إنّه «شارك في المفاوضات مع حزب الله اللبناني إلى جانب وجهاء مناطق وقيادات من سرايا أهل الشام»، لكن الحديث، حسب قوله، عن «اتفاق نهائي بين هذه الأطراف سابق لأوانه، لكن ثمّة ما يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المسلح في منطقة القلمون الغربي بشكل خاص».

ومن بين البلدات التي يتم التباحث حول شمولها «بالاتفاق المرتقب هي بلدات رنكوس وعسال الورد وحوش عرب وراس العين وراس المعرة ويبرود وبلدات أخرى تقع ضمن هذا النطاق الجغرافي» على حد قوله.

وتحدث قصير عن أن «أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة بين الطرفين تتعلق بالانسحاب الكامل لقوات النظام وحزب الله اللبناني من تلك البلدات والمناطق المحيطة بها، في مقابل عدم السماح لمقاتلي سرايا أهل الشام بالعودة أو التواجد في بلدات قارة والنبك ودير عطية والقسطل ومعلولا والنطاق الجغرافي ضمن توزيع هذه البلدات».

وأضاف أن «حزب الله اللبناني تعهد لقيادات سرايا أهل الشام بضمان إصدار قانون عفو خاص من الحكومة السورية لأسماء محددة ضمن قائمة تقدمها قيادة سرايا أهل الشام للعفو عنهم في مقابل عودتهم من المخيمات اللبنانية إلى البلدات المشمولة بالاتفاق».

أما نقاط الاتفاق التي تم التفاهم عليها بين الطرفين، حسب قصير فتتعلق ببقاء «جميع المؤسسات الخدمية والإنسانية العاملة في كل تلك البلدات على نشاطها لتقديم الخدمات للسكان دون تدخل أي طرف في عملها»، مضيفا إلى «قبول التحاق الشباب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو المطلوبين لها أو المنشقين عن جيش النظام إلى سرايا أهل الشام مع وقف كل إجراءات الملاحقة المحددة بقوانين الخدمة العسكرية للدولة السورية».

وأكد قصير أن حزب الله اللبناني الذي «قتل وهجر السوريين في عدد كبير من المدن السورية لا يمكن له أن يقبل بمثل هذا الاتفاق لولا حاجته للتفرغ لمواجهة احتمالات متوقعة لاستهدافه في مرحلة لاحقة من قبل الولايات المتحدة بالتنسيق مع روسيا لانهاء أي تواجد إيراني في سوريا وفق ضمانات الحل الأممي المرتقب للأزمة السورية»، حسب قول أبو الحسن قصير لـ «القدس العربي».