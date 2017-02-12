﻿«التيار الديمقراطي» يدشن مبادرة لمواجهة السيسي في انتخابات 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: انضمت أحزاب التحالف الديمقراطي للمبادرة التي أطلقتها اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري، «مبادرة مصر 2018»، لبدء حوار سياسي، ومجتمعي عام يطرح برامج وسياسات بديلة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تشارك في بلورتها القوى الديمقراطية، لـ«تجنيب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ويمكن الناس من مواجهة كل صور الإرهاب والإفقار والاستبداد».

وقال حزب التحالف الشعبي، في بيانه، إن «المبادرة تركز على عدة مبادئ منها رفض السياسات الراهنة التي تلخصت ملامحها في الانحياز لمصالح صفوة من رجال الأعمال والمستثمرين على حساب أغلبية الشعب من العمال والفلاحين والموظفين والمهنيين والرأسمالية المنتجة، وتجاهل للطاقات الانتاجية للاقتصاد باستمرار إغلاق آلاف المصانع، وإغلاق المزيد منها كل يوم، مع التوجه إلى مشروعات استنزف بعضها موارد هائلة، رغم تراجع اهميتها من حيث الجدوى او على سلم الاولويات، مع موجة غير مسبوقة من الغلاء يئن من وطأتها أغلبية الشعب، وهبوط متواصل لفئات جديدة تحت خط الفقر».

ونوه البيان أن «مصر لا تواجه أزمة فقر، بل أزمة في توزيع الثروة والأعباء وادارة الموارد وانحيازات الرؤية، وأزمة في التبعية للخارج ومؤسسات التمويل الدولية والشركات الاحتكارية والانصراف عن تعظيم مواردنا وقدراتنا الذاتية».

وأضاف الحزب أن «النظام استخدم مواجهة الإرهاب كذريعة للعصف بالحريات، رغم تأكيد القوى الديمقراطية المستمر على أن العدل والحرية والتنمية المتكافئة وحقوق المواطنة المتساوية واحترام القانون وتضييق دوائر الاشتباه ومنطق العقوبات الجماعية، هي أسلحتنا في مواجهة الإرهاب، وهي لازمة مع المواجهة الأمنية وضمانه لها. بل هي أفضل وسيلة لتجفيف ينابيع الإرهاب».

وأوضح البيان أن «إدارة الدولة بمنطق الصوت الواحد، أفضت إلى إغلاق المجال العام، وإصدار تشريعات غير دستورية مقيدة للحريات وازدحام السجون بالشباب من اصحاب الرأي والخلط بين حملة الآراء وحملة المولوتوف، وتجاهل مطلب اصدار قانون العفو العام الشامل عن سجناء الرأي، والاستعاضة عنه بالعفو الرئاسي، وإهدار مبدأ توازن السلطات بالعمل على هيمنة عناصر الموالاة على كل المجالات السياسية والتشريعية والنقابية والمهنية».

وكذلك أدت هذه السياسات إلى «تراجع المواجهة الفكرية والثقافية للفكر التكفيري والثقافة الطائفية التي اغتالت شعارا من أعظم شعارات المصريين (الدين لله والوطن للجميع) وحل المشاكل بمسكنات المجالس العرفية وحفظ التحقيق، والهجوم على حرية الفكر والإبداع واستمرار أشكال متنوعة من التمييز بالتناقض مع حقوق المواطنة الكاملة المتساوية».

كما افضت إلى «تنازلات مهمة في مواجهة مشروعات الهيمنة السياسية والاقتصادية على نحو ما جرى في اتفاقية تيران وصنافير المنعدمة، التي غيبت مئات الشباب خلف القضبان، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالمخالفة لأحكام الدستور، والدعوة إلى توسيع كامب ديفيد وتدفئة العلاقة مع اسرائيل، والتعتيم المرتبط بسد النهضة وتراجع الإدارة المصرية عن مواجهة عدوانية السياسة الإسرائيلية».

يتقدم الحزب بهذه المبادرة، وفق بيانه لـ»كل القوى والفاعليات الديمقراطية التي تنطلق من حاجة مصر إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي ودولة تقوم على مبادئ العدل والكرامة والحرية وترفض الإقصاء والاستبداد والإرهاب والطائفية وكل اشكال التكفير والاستخدام السياسي للدين ومقايضة الأمن بالحرية، فالشعب الحر المنظم يملك هزيمة الإرهاب».

كما يعد الحزب «برنامجا للإنقاذ الوطني سيعرضه عليها ويطوره من خلال فاعلياتها التي تناقش كل الرؤى والاتجاهات مع سعي متواصل للتوافق على مشتركات لا تتناقض مع استقلالية كل اطرافها فيما تريد التركيز عليه».

وقال يحيى الجفري، أمين إعلام الحزب في القاهرة، لـ«القدس العربي» إن «المبادرة لن تطرح اسم مرشح الآن، وإنها ستقتصر في مراحلها الأولى على البرامج والسياسات والضرورات والأوليات وفي مراحل لاحقة ومع بلورة توجهاتها وانضاج قواها ستسعى إلى مرشح توافقي يتبنى برنامجها دون ان تصادر على حق أي طرف في ممارسة حقوقه الديمقراطية».فيما أوضح محمد بسيوني، أمين حزب الكرامة، أن «المبادرة ستتواصل مع الدكتور عصام حجي الذي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والمحامي خالد علي الذي ألمح لرغبته في الترشح، للوقوف على سياسات بديلة قبل الاتفاق على مرشح القوى المدنية في الانتخابات».