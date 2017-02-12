﻿متطرفون يهود يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة

رام الله- «القدس العربي»: واصل متطرفون يهود اقتحاماتهم للمسجد الأقصى داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة عن طريق باب المغاربة وبحراسة شديدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الخاصة بينما حاول عدد من المتطرفين إقامة طقوس تلمودية داخل المسجد. واقتحم المتطرفون المسجد بلباس تلمودي تقليدي فيما كان بينهم عدد من الحاخامات المتطرفين.

وخلال الجولات التي نفذها المتطرفون اليهود في المسجد الأقصى تصدى مصلون فلسطينيون للاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية فيما واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئتي الشبان والنساء واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية على بوابات الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً فلسطينياً من بلدة بيت أمر شمال الخليل واستدعت آخر وداهمت عددا من المنازل كما شددت من إجراءاتها في محيط قرى وبلدات الخليل جنوب الضفة الغربية. وداهمت قوات الاحتلال داهمت بيت أمر واقتحمت عدداً من المنازل واعتقلت الطفل قصي محمد كامل ابو ماريا 14 عاماً بعد دهم منزل ذويه.

كما اقتحمت تلك القوات منزل عائلة الشهيد عمر الزعاقيق واحتجزت أفرادها داخل إحدى الغرف وقامت بعمليات تفتيش واستولت على صور ومقتنيات الشهيد، وصورت أفراد أسرته وبطاقاتهم الشخصية وسيارة والده وسجلت أرقام هواتفهم الخلوية، قبل أن تنسحب من المكان. كما داهمت منازل أعمام الشهيد محمد وغازي وبشار.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوبا وداهمت منازل الفلسطينيين وسلّمت المواطن هيثم جميل عوض بلاغاً لمراجعة مخابراتها، كما شددت من اجراءاتها في محيط بلدة السموع والقرى والبلدات المحيطة بها وعلى الطريق الرابطة جنوب الخليل.

وشمال الضفة الغربية اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل في بناء ما يقارب ست عشرة منشأة من بركسات ومساكن في منطقة حمصا الفوقا في الأغوار الشمالية. وحسب البلاغ فإن مدة الإخطارات تنتهي بتاريخ 26/2/2017 رغم أن هذه المنشآت تؤوي سبع عائلات، وتعود ملكيتها لعائلة ابو كباش.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على سيارة خاصة لأحد الفلسطينيين وخراطيم مياه، في منطقة البقيعة جنوب مدينة طوباس. وحسب عارف دراغمة المختص في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية فإن قوات الاحتلال استولت على مركبة تعود لناصر محمد بني عودة من سكان بلدة طمون جنوباً بالإضافة إلى خراطيم مياه تستخدم في ري المحاصيل الزراعية، بطول 400 متر.

وفي الأغوار أيضاً كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن ثلاثة رعاة فلسطينيين من منطقة غور الأردن تعرضوا للاعتداء من قبل ثلاثة مستوطنين وجنديين اسرائيليين بالقرب من البؤرة الجديدة التي اقامها مستوطنون على حدود المحمية الطبيعية ام زوقا المشرفة على معسكر وحدة ناحل المتدينة نيتساح يهودا.

وقال الفلسطينيون ان جنديين وصلا مع مستوطن خرج من البؤرة وجاءا لمساندة مستوطنين آخرين طالبوا الرعاة بمغادرة المكان. وقام الجنود والمستوطنون بتقييد ايدي الرعاة واجروا تفتيشا على اجسادهم وصادروا اجهزة الهاتف واعتدوا عليهم.

وعقب جيش الاحتلال على القضية انه «يتم فحص ادعاءات الصحيفة ولم يعرف احد أي شيء عنها. في حال تقديم شكوى او تحويل معلومات راسخة سيتم التحقيق في الموضوع بكامل الجدية».

وكان الرعاة قد ابلغوا قبل الحادث اشخاصا أنهم يشاهدون عدة اسرائيليين يتقدمون نحوهم بشكل مهدد. ووصلت المعلومات الى الحاخام اريك اشرمان من جمعية «حقل» لحقوق الإنسان فاتصل بالشرطة الإسرائيلية. وبعد ساعتين من الحادث تم تسريح الرعاة. ورفض الرعاة مغادرة المكان وقالوا انهم يرعون اغنامهم فيه منذ سنوات.