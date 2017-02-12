﻿100مليون دولار إضافية من قطر لإعمار غزة ربعها لإنشاء مشفى جنوب القطاع

غزة – «القدس العربي»: كشف النقاب عن موافقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية، لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي سلمت فيه اللجنة القطرية للإعمار، الشقق السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية، جنوب قطاع غزة.

وخلال احتفال كبير حضره مسؤولون من حكومة التوافق الوطني، وقيادات بارزة من حركة حماس في غزة، جرى تسليم المرحلة الثانية من شقق مدينة الشيخ حمد، من قبل رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي، الذي وصل منذ أيام الى القطاع لهذا الغرض.

ويبلغ عدد شقق المرحلة الثانية التي جرى تسليمها في الاحتفال الذي أقيم السبت على أرض مدينة الشيخ حمد، في مدينة خانيونس جنوب القطاع 1264 شقة، وهي مرحلة جاءت بعد تسليم أولى مراحل العمل هناك، قبل نحو عام، حيث بلغ وقتها عدد الشقق 1060 وحدة سكنية.

وقدرت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية في مدينة الشيخ حمد، وهي مدينة سكنية تضم العشرات من العمارات السكنية المجهزة بأحدث المواصفات نحو 120 مليون دولار.

وخلال الاحتفال هنأ السفير العمادي الأسر الفلسطينية التي تسلمت شقق المرحلة الثانية، وأكد استمرار جهود دولة قطر في دعم قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين عامة.

وأوضح أن جدول زيارة الوفد القطري لقطاع غزة حالياً يتضمن مناقشة ووضع حلول لأزمات قطاع غزة، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية.

وتعد قطر من أكبر داعمي عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث تنفذ مشاريع عبر منحتين، الأولى قدمها الأمير الوالد حمد، وتشمل إنشاء المدينة السكنية، وتعبيد طرق قطاع غزة الرئيسية، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى، والثانية قدمها الأمير تميم خلال مؤتمر إعمار غزة، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، عقب انتهاء الحرب الأخيرة صيف عام 2014، وتبلغ قيمتها مليار دولار، خصصت لصالح بناء آلاف الوحدات السكنية.

وخلال الاحتفال قدم وزير الإسكان والأشغال الهامة مفيد الحساينة، باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، الشكر للأمير تميم، والأمير الوالد الشيخ حمد، على الجهود التي بذلاها لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية يعد أكبر مشاريع الإسكان في قطاع غزة، وقال إنه «يسد حاجة ماسة من احتياجاتنا في السكن».

كما ثمن جهود اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة والسفير العمادي، على الجهود الكبيرة لإنجاز هذا المشروع الحيوي، وعلى الدور البارز في الكثير من مشاريع إعادة إعمار غزة.

وخلال الاحتفال بتسليم المرحلة الثانية من الشقق، كشف إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن موافقة أمير دولة قطر تميم بن حمد على إيداع 100 مليون دولار إضافية لصندوق إعادة إعمار قطاع غزة.

وجاء الإعلان عن الدعم القطري الجديد، في الوقت الذي تواجه فيه عملية إعمار غزة مشاكل كبيرة، بسبب عدم التزام الكثير من المانحين بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم أثناء مؤتمر القاهرة. وأشار هنية كذلك إلى أن 25 مليون دولار من هذا المبلغ سيخصص لبناء مستشفى في مدينة رفح، لافتاً إلى أن مؤسسة حمد بن جاسم القطرية تبرعت كذلك بمبلغ عشرة ملايين دولار لإقامة مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة غزة. كما كشف هنية النقاب خلال كلمة له في الاحتفال عن موافقة أمير قطر الشيخ تميم على إعطاء «ضمانة بنكية»، قيمتها 30 مليون دولار لثلاثة أشهر من أجل البدء بتنفيذ مشروع 161 للكهرباء.

وخط كهرباء 161 ينقل كميات كبيرة من الطاقة من الخطوط الإسرائيلية إلى قطاع غزة، وفي حال جرى اتمام العملية سيخفف ذلك كثيرا من أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع.

وأشار هنية كذلك إلى إرسال قطر سابقاً تبرعاً بـ 12 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر لتوفير وقود لمحطة توليد الكهرباء العاملة في القطاع، للمساهمة في تخفيف الأزمة.

وأثنى هنية كثيراً على الدعم القطري الذي وصفه بـ «السخي» المقدم لقطاع غزة، وقال إن قطر «احتلت الصدارة» في كسر الحصار المفروض على غزة.وعقب الكشف عن تبرع قطر بمبلغ 35 مليون دولار لبناء مشفى في مدينة رفح، شارك العشرات من المواطنين في المدينة في وقفة، أعلنوا فيها شكرهم للأمير تميم على هذه المنحة الجديدة.

وشارك في الوقفة رئيس البلدية بحضور ممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية ووجهاء من المدينة، حيث رفعت أعلام دولة قطر وفلسطين، وصور للأمير تميم، إلى جانب لافتات ويافطات تشكر قطر على المنحة.