﻿المرشح للرئاسة الفرنسية ماكرون يبدأ حملته الانتخابية من الجزائر!

الجزائر- «القدس العربي»: يبدأ مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون حملته الانتخابية على مستوى الخارج بزيارة الجزائر، التي تعتبر محطة مهمة بالنسبة إلى أغلبية المترشحين في سباق الرئاسة نحو الاليزيه، إذ ينتظر أن يستقبل من طرف عدد من المسؤولين الجزائريين خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين.

وسيكون المرشح ماكرون الذي اختار الترشح بعيدا عن دعم اليسار والحزب الاشتراكي، بعد رفضه المشاركة في الانتخابات التمهيدية لقاءات مع عدد من المسؤولين الجزائريين في مقدمتهم رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة بالإضافة إلى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، الذي تربطه به علاقة جيدة منذ أن كان ماكرون وزيرا للاقتصاد في الحكومة الفرنسية، والذي زار الجزائر خلالها مرات عدة. سيكون للمرشح ماكرون لقاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بالإضافة إلى لقاءات مع الجالية الفرنسية المقيمة في الجزائر، وسيزور كنيسة السيدة الافريقية بأعالي العاصمة.

وتاتي هذه الزيارة بطلب من ماكرون، وبعد موافقة السلطات الجزائرية التي تعودت على استقبال المرشحين للرئاسة الذي يرغبون في زيارتها قبيل الانتخابات الرئاسية في فرنسا، في محاولة لمعرفة نوايا ومشاريع الراغبين في دخول قصر الاليزيه.

ورغم أن امانويل ماكرون الشاب الثلاثيني لم يكن بالشخص المعروف قبل أن يجلبه الرئيس فرانسوا أولاند من بنك روتشيلد ليعينه وزيرا للاقتصاد، إلا أنه استطاع بسرعة فائقة أن بتحول إلى أحد أبرز وجوه المشهد السياسي في فرنسا، كما أنه يعتبر أحد أبرز المرشحين للرئاسة، خاصة وأن اليسار سيشارك بمرشح لم يكن أحد يتوقعه، وهو الوزير السابق بونوا أمون، بعد قرار الرئيس أولاند عدم الترشح لولاية ثانية، وسقوط رئيس حكومته مانويل فالس في اختبار الانتخابات التمهيدية.

وتزايدت حظوظ ماكرون بعد انفجار فضيحة «بينيلوب غايت» وبينيلوب هي زوجة المرشح اليميني فرانسوا فيون، الذي كان يبدو الأقرب إلى قصر الاليزيه، لكن انفجار فضيحة منحه منصبا وهميا لزوجته تقاضت عليه أتعاب تجاوزت الـ 700 الف يورو، خلط كل الأوراق، وأضعف فيون بشكل كبير، الذي حاول أن ينفي في وقت أول، ثم عاد ليعترف ويعتذر، دون أن يضع ذلك حدا لهذه الفضيحة التي تكشف الصحافة يوميا تقريبا أسرارا جديدة بشأنها.

متاعب مرشح اليمين جعلت ماكرون يبدو الحل الأنسب بالنسبة إلى قطاع من الفرنسيين سئموا من لعبة اليمين واليسار، وفزاعة اليمين المتطرف، ويرون في هذا الشاب الذي يجمع بين اليمين واليسار الحل، حتى وإن كان البعض يتهمه بأنه صناعة لوبيات المال والبنوك عبر شخص جاك اتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران، مؤكدين أن الأمر لا يتجاوز مجرد عملية تعليب وترويج على الطريقة الأمريكية، دون أن يكون هناك محتوى حقيقي، ورغم هذه الاتهامات إلا أن حظوظ ماكرون في الوصول إلى قصر الرئاسة تتزايد.