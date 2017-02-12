﻿النجم الإيطالي لوكا توني يتعرض لحادث هجوم على سيارته

روما – د ب أ: كشف المهاجم الإيطالي الدولي لوكا توني عن تعرضه لحادث هجوم على سيارته مؤخرا. وأبدى توني حزنه لعدم توافر الحماية اللازمة من الشرطة خلال حادث الاعتداء بينما كان يتجه هو ورئيس نادي فيرونا ماوريسيو سيتي لحضور مباراة الفريق أمام افيلينو في الدرجة الثانية الإيطالية. وأشار توني الذي قضى السنوات الثلاث الأخيرة في فيرونا، إلى أن سيارته تم مهاجمتها من 15 شخصا، ما أدى إلى تحطيم إحدى النوافذ. وقال توني: «تمت محاصرتنا من 15 شخصا، الشيء المؤسف أن هناك نقطة شرطة تبعد 20 مترا عنا لكنهم لم يفعلوا أي شيء». وأضاف: «بفضل السائق، وهو صديق لي، نجحنا في الابتعاد عن المحاصرين… كرة القدم رياضة للاحتفال، ما حدث أمر مؤسف».

الإصابة تحرم بورنموث من حارسه فيدريتشي حتى نهاية الموسم

لندن – د ب أ: أعلن بورنموث الإنكليزي أن حارس مرماه الأسترالي آدم فيدريتشي سيغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة. وشارك فيدريتشي الذي يعد الحارس الثاني لبورنموث خلف ارتور بوروك، في خمس مباريات مع الفريق هذا الموسم. وتعرض للإصابة خلال التدريبات. وقال بيان للنادي: «إنها صدمة حقيقية لنا خسارة آدم، لكن من خلال معرفتنا به ندرك أنه سيبذل كل الجهد للعودة بشكل قوي إلى الملاعب».

… وتحرم لايبزيغ من مهاجمه الدنماركي بولسن 6 أسابيع

برلين – د ب أ: أعلن لايبزيغ الألماني أن مهاجمه الدنماركي يوسف بولسن قد يغيب عن الملاعب لستة أسابيع بعد تعرضه لتمزق عضلي. وشارك بولسن من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 31 من المباراة أمام هامبورغ لكنه خرج بعد 11 دقيقة فقط عقب تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر. وانتهت المباراة بفوز هامبورغ 3/صفر.

وفاة الأسطورة الهولندية كايزر بعد معاناة مع السرطان

امستردام – الأناضول: أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وفاة الأسطورة بيت كايزر نجم أياكس والمنتخب الهولندي السابق عن 73 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان. وقال النادي: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى الأسطورة الهولندية بيت كايزر الذي وافته المنية بعد معاناة مع مرض السرطان». وسبق لكايزر أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم متتالية مطلع السبعينات مع أياكس، كما فاز بلقب الدوري الهولندي ست مرات. وخاض كايزر مع الفريق 490 مباراة سجّل فيها 189 هدفاً، كما خاض 34 مباراة مع المنتخب الهولندي.

استقالة حنكوش مدرب بجاية الجزائري بسبب تهديدات!

الجزائر – د ب أ: قدم محمد حنكوش، مدرب مولودية بجاية، متذيل الدوري الجزائري، استقالته من منصبه، على خلفية تلقيه تهديدات من اشخاص طلبوا منه مغادرة الفريق فورا. وذكرت مصادر إعلامية، أن حنكوش، كان يفترض أن يشرف على مران أمس، استعدادا للمباراة التي يلتقي فيها مع ضيفه اتحاد الجزائر غدا الثلاثاء، في مباراة مؤجلة عن المرحلة السادسة عشرة. وعين حنكوش، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، مدربا لبجاية، ليكون المدرب الرابع للفريق منذ إنطلاق الموسم حتى الآن، بعد ناصر سنجاق ويوسف بوزيدي وعبدالحق بوسعادة، لكن عدم اقتناع قطاع واسع من الجماهير بجدوى وجوده عجل برحيله. يشار أن بجاية يقبع في المركز الأخير، وفي رصيده 12 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان أمام اتحاد الجزائر ودفاع تاجنانت.

الإصابة تحرم النصر السعودي من شراحيلي ثلاثة أسابيع

الرياض – د ب أ: أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها شايع شراحيلي لاعب النصر السعودي حاجته للراحة لمدة 3 أسابيع. وأشارت الفحوص الطبية إلى إصابة اللاعب، بتمزق في أربطة مفصل القدم. وقال النصر عبر «تويتر»: «أظهرت الفحوصات الطبية التي اجريت لشراحيلي، وجود تمزق بأربطة مفصل القدم العلوية وسيحتاج للراحة والعلاج لثلاثة أسابيع».

الفنلندي لاتفالا يحرز لقب رالي السويد

ستوكهولم – رويترز: حقق الفنلندي ياري ماتي لاتفالا فوزا مذهلا في رالي السويد بانتصاره في أخر ثلاث مراحل أمس بسيارته تويوتا ياريس، ليحرز فوزه الرابع بالسباق ويتصدر تصنيف بطولة العالم للراليات بعد أول سباقين. وواجه السائق البالغ 31 عاما، منافسة قوية من سائق فورد الاستوني اوت تاناك الذي قدم كل ما باستطاعته في اليوم الأخير، لكن لاتفالا الذي دخل المرحلة الأخيرة متفوقا بفارق 20 ثانية، حسم الفوز كما كان متوقعا. وقال لاتفالا بسعادة بعد الفوز 17 في مسيرته: «إنه أمر مذهل. فريق جديد وسيارة جديدة وثاني رالي لنا ونفوز بلقبه.» ورغم انحراف سيارته في المنعطف الأول نجح الفرنسي سيباستيان اوجيه سائق فورد والذي فاز بأول سباقات العام في مونت كارلو الشهر الماضي في الحصول على المركز الثالث.