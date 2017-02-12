﻿دورانت يقود واريورز إلى الفوز على فريقه القديم ثاندر

لوس أنجليس – د ب أ: سجل كيفن دورانت 34 نقطة ليقود غولدن ستيت واريورز للفوز على اوكلاهوما سيتي ثاندر 130/114 في للمحترفين.

وخاض دورانت أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق بعد ثمانية أعوام قضاها في اوكلاهوما، لينتقل الصيف الماضي إلى واريورز في صفقة انتقال حر .وتكفل راسل وستبروك بتسجيل 47 نقطة و11 متابعة وثمان تمريرات حاسمة لثاندر. وأحرز ليبرون جيمس وكيري ايرفينغ 27 نقطة لكل منهما ليقودا كليفلاند كافالييرز للفوز على دنفر نغتس 125/109. وتغلب فيلادلفيا على ميامي هيت 117/109 حيث سجل نيرلينس نويل وروبرت كوفينغتون وداريو ساريتش 19 نقطة لكل منهم لفريق فيلادلفيا الذي أنهى مسيرة الانتصارات الـ13 المتتالية لميامي. وفاز لوس انجليس كليبرز على تشارلوت هورنتس 107/102 حيث سجل بليك غريفن 20 نقطة و12 متابعة وأضاف اوستن ريفرز 18 نقطة. وتكفل نيكولاس باتوم بتسجيل 25 نقطة وست متابعات وثماني تمريرات حاسمة لهورنتس الذي خسر للمرة التاسعة في آخر عشر مباريات. وفاز ميلواكي بكس على إنديانا بيسرز 116/100 وهيوستن روكتس على فينكس صنز 133/102 ودالاس مافريكس على اورلاندو ماجيك 112/80.