﻿الدوري القطري: ثنائية تشافي تقود السد إلى تشديد الخناق على لخويا

الدوحة – د ب أ: سجل النجم الأسباني المخضرم تشافي هدفين ليقود السد إلى فوز ثمين 3/1 على الوكرة في المرحلة العشرين من الدوري القطري. كما سجل لاعب الوسط الأوزبكي ساردور راشيدوف هدفين ليستعيد الجيش انتصاراته بفوز ثمين 2/1 على مضيفه الشحانية.

واستعاد السد نغمة الانتصارات سريعا بعد تعادله مع الشحانية في المرحلة الماضية وحقق انتصارا غاليا على الوكرة ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني ويشدد الخناق على لخويا، حيث قلص الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط. وتجمد رصيد الوكرة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم تشافي بهدف للسد في الدقيقة 51 وتعادل الوكرة بهدف محسن متولي في الدقيقة 56، لكن السد رد بقوة وسجل هدفين عن طريق تشافي والنجم القطري الشهير خلفان إبراهيم في الدقيقتين 74 و81 .ورفع الجيش رصيده إلى 39 نقطة ليعزز موقعه في المركز الرابع حيث حقق الانتصار الأول في آخر خمس مباريات، وتجمد رصيد الشحانية عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

الدوري السعودي: الاتحاد يقهر التعاون في عقر داره

الرياض – د ب أ: تغلب اتحاد جدة على مضيفه التعاون 2/1 ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي. واقتنص الفتح تعادلا ثميناً من مضيفه الاتفاق 2/2.

وتقدم فهد الانصاري بهدف للاتحاد في الدقيقة 56، وبعد دقيقتين أضاف التشيلي كارلوس فيلانويفا الهدف الثاني. ورد سعيد الدوسري بهدف للتعاون في الدقيقة 65 ثم أهدر الروماني لوسيان سانمارتين ركلة جزاء للتعاون في الدقيقة 80. وأنهى التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد ابو سبعان في الدقيقة 81. ورفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز السابع. وفي المباراة الثانية، تقدم الفتح بهدف في الدقيقة 39 عن طريق البرتغالي أندري ألفيس، لكن يوسف السالم أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. وأضاف الأسباني خوان كاييخون الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 52، لكن عبدالله البلادي خطف التعادل للفتح في الوقت بدل الضائع من المباراة. وارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السادس مقابل 15 نقطة للفتح في المركز الثاني عشر.

الدوري الإماراتي: النصر ينتفض بثلاثية في شباك الوحدة

دبي – د ب أ: نفض النصر عن نفسه غبار الهزائم واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإماراتي، بفوز ساحق 3/صفر على الوحدة في المرحلة الثامنة عشرة، والتي شهدت أيضا فوز الظفرة على مضيفه اتحاد كلباء 2/1 .

وتخلص النصر من دوامة النتائج السلبية بعد ثلاث هزائم متتالية، وانتزع فوزا كبيرا على الوحدة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ليزاحم الوحدة في المركز السادس وإن تفوق على الوحدة بفارق الأهداف. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حتى انتفض النصر في الربع ساعة الأخير من المباراة ليسجل ثلاث أهداف لجاسم سلمان في الدقيقتين 75 و87 وعامر غانم في الدقيقة 90 . وودع الظفرة دوامة التعادلات بفوز ثمين 2/1 على مضيفه اتحاد كلباء، ورفع رصيده إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، حيث كان الفوز هو الأول له بعد أربعة تعادلات متتالية، فيما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما. وسجل الهدفين عبدالله عبدالقادر وياسين الصالحي في الدقيقتين 20 و33 . وسجل المهاجم البرازيلي جوسيل هدف حفظ ماء الوجه لكلباء في الدقيقة 89.

الدوري الجزائري: سريع غليزان ينعش آماله في البقاء

الجزائر – د ب أ: أنعش سريع غليزان آمال البقاء بدوري المحترفين الجزائري، بعدما تغلب على ضيفه دفاع تاجنانت 1/3، في ختام المرحلة التاسعة عشرة.

ورفع سريع غليزان رصيده الى 17 نقطة، ليلحق بدفاع تاجنانت وشبيبة القبائل في المركز الثالث عشر. وسجل محمد الامين بن مختار ومحمد دراق وعبدالقادر مزيان، أهداف سريع غليزان في الدقائق 18 و38 و90 فيما احرز توفيق جيرابيس الهدف الوحيد لتاجنانت في الدقيقة 71. وتعادل اتحاد الحراش مع ضيفه شباب باتنة 1/1 حيث تقدم مروان دهار، لاتحاد الحراش في الدقيقة 18، وأدرك عبدالرزاق بيطام التعادل لشبيبة باتنة في الدقيقة 71. ورفع اتحاد الحراش رصيده الى 26 نقطة في المركز الثامن، مقابل 20 نقطة لشباب باتنة صاحب المركز الثاني عشر.