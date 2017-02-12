﻿أهلي طرابلس يفوز على اوول ستار الغاني

عواصم – د ب أ: اقترب أهلي طرابلس الليبي من التأهل لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بتغلبه على مضيفه اوول ستار الغاني 3/1 في ذهاب دور الـ64.

ويكفي أهلي طرابلس التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفين ليضمن تأهله لدور الـ32 في مباراة الاياب، فيما يحتاج اوول ستارز للفوز بثلاثة أهداف أو أكثر للتأهل. كما وضع يانغ أفريكانز التنزاني قدما في دور الـ32 بتغلبه على مضيفه نجايا كلوب من جزر القمر، 5/1، في ذهاب دور الـ64. كما اقترب أيضا القطن الكاميروني من التأهل لدور الـ32، بعد تغلبه على «أطلع برة» من جنوب السودان 2/صفر.

وانتزع الفتح الرباطي المغربي، تعادلا ثمينا من مضيفه جوهانسينس السيراليوني 1/1. وافتتح الفريق السيراليوني التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق تونجارا، قبل أن ينقذ محمد النهيري الفتح من الهزيمة بهدف التعادل في الدقيقة 72. وفاز نابس سبورت بطل مدغشقر على تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا 2/1، وبالنتيجة ذاتها، فاز سانت لويزيان بطل جزر الرينيون على بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي، وكذلك زيماموتو بطل زنجبار على فيروفيارو بيرا الموزمبيقي. وتغلب كيدوس جيورجيس الإثيوبي على كوتي دي أور بطل سيشيل بهدفين دون رد، وبالنتيجة ذاتها فاز مونانا الغابوني على فيتالو البوروندي، وفاز رايل كلوب دو كاديوغو البوركيني على ديابل نوار الكونغولي بثلاثية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها تغلب تاندا الإيفواري على اس فان بطل النيجر. وتعادل توسكر الكيني مع بورت لويس بطل موريشيوس بهدف لكل منهما، وتعادل زاناكو الزامبي مع آرمى باتريوريتيك الرواندي سلبا، وبالنتيجة ذاتها تعادل ليولي بطل ليسوتو مع سنترال أفريكان سوسيتي بطل زيمبابوي، وكذلك جوري السنغالي مع حوريا الكيني، وريال باماكو المالي مع ريفرز يونايتد النيجيري.