﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يستعيد القمة بعد الفوز على اوساسونا… وبرشلونة يسحق آلافيس بسداسية

مدريد – رويترز: عاد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني بفوزه 3-1 على مضيفه أوساسونا، بينما حقق برشلونة فوزا ساحقا بنتيجة 6-صفر على آلافيس.

واعتلى برشلونة القمة للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعدما ساهمت أهداف لويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي في سحق ألافيس 6-صفر، لكن ريال انتصر ليستعيد الصدارة سريعا. وتقدم كريستيانو رونالدو للريال في الدقيقة 24 وتعادل سيرجيو ليون لأصحاب الأرض بعد تسع دقائق إثر انفراد بالمرمى. وأعاد إيسكو المقدمة للريال في الدقيقة 62 قبل أن يختتم البديل لوكاس فاسكيز الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتصدى كيلور نافاس حارس الريال لسلسلة من الفرص الخطيرة ليحافظ لفريقه على تفوقه قبل أن يضمن فاسكيز ثاني انتصار فقط للريال في الدوري خلال سبع زيارات لأوساسونا متذيل الترتيب برصيد عشر نقاط. وأصبح رصيد الريال 49 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي خاض 22 مباراة. وقال زين الدين زيدان مدرب الريال: «لا يمكن رؤية فارق النقاط بين الفرق على أرض الملعب… كنا نعرف أننا سنعاني لكن جئنا إلى هنا للفوز وكنا نعرف أننا سنبذل جهدا كبيرا.» ورغم فوز برشلونة الكبير فإن إصابة خطيرة للظهير الأيمن اليكس فيدال عكرت صفو الانتصار. وسجل سواريز هدفا من كرة عرضية لفيدال في الدقيقة 37 ليمنح التقدم لبرشلونة على حساب ألافيس، منافسه في نهائي الكأس في مايو/ أيار المقبل، بينما استغل نيمار خطأ من الحارس فرناندو باتشيكو في الدقيقة 40 ليعزز تقدم الفريق الكتالوني. وسدد ميسي كرة من أسفل باتشيكو محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يضع اليكسيس روانو الكرة بالخطأ في مرماه. وأكملت تسديدة قوية من إيفان راكيتيتش وأخرى مباشرة من سواريز حصيلة برشلونة من الأهداف. ويتصدر مهاجم أوروغواي، الذي طرد في التعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد في إياب قبل نهائي الكأس الثلاثاء الماضي، قائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق هدف واحد أمام ميسي. ورغم ذلك تعكرت الأجواء عندما سقط فيدال على الأرض متألما بعد إصابته في الكاحل اثر تدخل من تيو هرنانديز قبل خمس دقائق على نهاية المباراة. وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة: «أشعر بارتياح إزاء أداء الفريق والنتيجة لكنني محبط بسبب إصابة أليكس.» وأضاف: «رؤية زميل في الفريق يعاني من إصابة خطيرة أمر بشع للجميع. يجب علينا أن نحاول دعمه. يجب علينا الانتظار لمعرفة حجم الإصابة ولكنها تبدو خطيرة جدا».