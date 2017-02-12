﻿الدوري الهولندي: أياكس يفوز على سبارتا روتردام

أمستردام – د ب أ: فاز أياكس على ضيفه سبارتا روتردام 2/صفر، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي.

وسجل هدفي أياكس بيرتراند تراوري وكاسبر دولبيرغ في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و49. ورفع أياكس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد روتردام عند 18 نقطة في المركز السادس عشر. وانتزع ألكمار فوزا صعبا أمام هيرينفين 2/1. وسجل هدفي ألكمار موامير تانكوفيك وإلياس بلحساني في الدقيقتين 17 و57، وهدف هيرنيفين رضا نجاد في الدقيقة 79. وانهى هيرنيفين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيرميه جيستي في الدقيقة الأخيرة. ورفع ألكمار رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد هيرنيفين عند 33 نقطة في المركز السادس. وتعادل إكسيلسيور مع تفينتي 1/1. وتقدم نايجل هاسلبانك لإكسيلسيور في الدقيقة، 15 وتعادل فريدريك يانسن لتفينتي في الدقيقة 35. ورفع تفينتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن كما رفع إكسيلسيور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.