﻿الدوري التركي: قاسم باشا يكتسح باشاك شهير ويحرمه من الصدارة

اسطنبول – د ب أ: أهدر باشاك شهير فرصة الصعود لصدارة الدوري التركي، بعدما تعرض لهزيمة ساحقة على ملعب مضيفه قاسم باشا صفر/4، في المرحلة العشرين. وفاز بلدية آكهيسار سبور على ضيفه ريزا سبور 1/صفر، وتعادل قونيا سبور مع أنطاليا سبور 1/1.

وعلى ملعب قاسم باشا، تقدم كريستيان شاغاس بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف آدم بويوك الهدف الثاني في الدقيقة 13. وفي الشوط الثاني أحرز صامويل ايدوك الهدف الثالث لقاسم باشا، في الدقيقة 82، وبعد خمس دقائق فقط ختم أندري كاسترو أهداف أصحاب الأرض. ورفع قاسم باشا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد باشاك شهير عند 42 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بشكتاش المتصدر. وفاز بلديه آكهيسار سبور على ضيفه ريزا سبور بهدف سجله مصطفى يوملو في الدقيقة السادسة. ورفع بلدية آكهيسار رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ريزا سبور عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر. وتعادل قونيا سبور مع أنطاليا سبور 1/1. وتقدم مصطفى الكبير لأنطاليا في الدقيقة 44، وتعادل رياض باجيش لقونيا في الدقيقة 65. وأنهى أنطاليا المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد لويس فرانسيسكو غراندو وتشارلز دا سيلفا في الدقيقتين 63 و67. ورفع قونيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما رفع انطاليا سبور رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس.