﻿الدوري الفرنسي: موناكو المتصدر يسحق ميتز بخماسية ومبابي يسجل «هاتريك»

باريس – رويترز: سجل الشاب كيليان مبابي مهاجم موناكو الموهوب ثلاثية وأحرز راداميل فالكاو هدفين ليسحق متصدر الدوري الفرنسي ضيفه ميتز 5-صفر ويستعيد فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن أقرب منافسيه.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز المهاجم الكولومبي فالكاو الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق مستغلا تمريرة المامي توري. وأفلت مبابي (18 عاما) من مصيدة التسلل وسجل الهدف الثالث في مرمى الحارس توماس ديديون في الدقيقة 20، قبل أن يصبح أصغر لاعب يسجل ثلاثية من الأهداف في الدوري الفرنسي منذ 2005 عندما تفوق على مدافعي ميتز من جديد وسجل هدفا رائعا بعد خمس دقائق من الشوط الثاني. وفي ظل تألق مبابي الذي عصف بدفاع ميتز، قدم فالكاو لقطة رائعة بعدها بخمس دقائق عندما قابل كرة بنيامين مندي العرضية ليحرز الهدف الخامس. وقال ليوناردو جارديم مدرب موناكو: «أهنئ مبابي على أهدافه الثلاثة وعلى كل العمل الذي يقوم به دفاعيا وهجوميا.» وأضاف: «لعبنا جيدا. صنعنا العديد من الفرص في الشوط الأول ويجب على الفريق الان الاسترخاء قبل أن نبدأ الاستعداد لمواجهة باستيا في غضون يومين.» وبعد فوزه 3-صفر على بوردو الجمعة تعادل باريس سان جيرمان في رصيد النقاط مع موناكو الذي انفرد الان بالصدارة برصيد 58 نقطة. واستمر المستوى المتواضع لليون الرابع فخسر 2-1 خارج ملعبه أمام غانغون بعدما ألغى هدفا مصطفى ديالو ونيكولا بنزيت تقدم ليون عن طريق الكسندر لاكازيت. وأحرز فالنتين ايسريك هدف تعادل متأخر ليعود نيس من تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه رين، لكن ذلك ألحق ضررا كبيرا بآماله في المنافسة على اللقب بعد ابتعاده عن موناكو المتصدر. وأفلت ايسريك من دفاع صاحب الأرض في الدقيقة 81 قبل أن يهز شباك الحارس بنوا كوستيل ليحصد الفريق نقطة واحدة. وكان البديل انستاسيوس دونيس قلص الفارق في الدقيقة 59. ومنح مورغان امالفيتانو التقدم لرين في الدقيقة السابعة بعد عمل رائع وضاعف جوفاني سيو النتيجة بعدها بنحو 14 دقيقة بعدما استطاع ضرب مصيدة التسلل. وانتصر نيس مرتين في اخر ثماني مباريات في كل البطولات وبقي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن سان جيرمان الثاني وخمس نقاط خلف موناكو المتصدر.