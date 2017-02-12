﻿الدوري الألماني: هدفان قرب النهاية ينقذان البايرن… وسقوط لايبزيغ

برلين – رويترز: احتاج بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني إلى هدفين قرب النهاية من أرتورو فيدال وآرين روبن ليفوز 2-صفر على إنغولشتاد المهدد بالهبوط بعد أداء باهت قبل أربعة أيام من استضافة أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن هذا الأداء الذي يتمناه كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن قبل مباراة ذهاب دور الـ16 أمام الفريق الإنكليزي في ميونيخ يوم الأربعاء. ورغم الأداء الباهت زاد البايرن الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط. وقال أنشيلوتي: «كان الفوز مهما لنا وكان علينا الاجتهاد. تحسنت الأمور كثيرا في الشوط الثاني وكوفئنا في النهاية. أظهرنا شخصية كبيرة اليوم.» وعانى البايرن أمام دفاع إنغولشتاد في ظل الافتقار لخطة واضحة والإبداع وحصل روبرت ليفاندوفسكي على فرصة واحدة بعد 45 دقيقة. ويسعى البايرن لزيادة رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي. وكاد البايرن أن يفتتح التسجيل في بداية الشوط الثاني وسدد توماس مولر كرة أبعدها المنافس من على خط المرمى. ورد إطار المرمى كرة من البولندي ليفاندوفسكي قرب النهاية في أخطر فرصة للتسجيل قبل أن يستغل فيدال غياب الرقابة ويضع كرة داخل الشباك في الدقيقة 90. وأضاف البديل روبن هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع البايرن رصيده إلى 49 نقطة. وابتعد لايبزيغ صاحب المركز الثاني عن البايرن بعدما خسر 3-صفر أمام ضيفه هامبورغ. ومنح كرياكوس بابادوبولوس لاعب لايبزيغ السابق، والذي رحل عن الفريق الشهر الماضي بعد أربعة أشهر فقط، التقدم لهامبورغ بضربة رأس وهو هدفه الثاني في مباراتين متتاليتين. وأضاف الفريق الزائر هدفين آخرين عبر والاس وآرون هانت ليحقق فوزه الثالث على التوالي في كل البطولات، ويبتعد عن منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ أسابيع ويتقدم للمركز الـ15. ويملك لايبزيغ، الذي خسر للمرة الأولى على ملعبه هذا الموسم، 42 نقطة، بينما تراجع بروسيا دورتموند إلى المركز الرابع بعد هزيمة مفاجئة 2-1 أمام دارمشتاد متذيل الترتيب. ويبلغ رصيد دورتموند، الذي يواجه بنفيكا في دور الـ16 بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، 34 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن اينتراخت فرانكفورت الذي خسر 3-صفر أمام باير ليفركوزن بفضل هدفين من خافيير هرنانديز. وفاز شالكه بسهولة 2-صفر على هيرتا برلين ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات ويتقدم للمركز الـ11. وبقي هيرتا الذي خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات في المركز السادس برصيد 33 نقطة.