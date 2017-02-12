﻿الدوري الإيطالي: روما يقهر كروتوني ويواصل مطاردة يوفنتوس… والإنتر يعود إلى الانتصارات

روما – د ب أ: استعاد روما وصافة الدوري الإيطالي بفضل فوزه على مضيفه كروتوني 2/صفر في المرحلة الرابعة والعشرين. وفاز الإنتر على إمبولي 2/صفر، وتورينو على بيسكارا 5/3، وأتالانتا على باليرمو 3/1، وكييفو على ساسولو بالنتيجة ذاتها.

وتقدم البلجيكي رادجا ناينغولان بهدف لروما في الدقيقة 39 ثم أضاف المهاجم البوسني ادين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 77. وتقمص المهاجم المصري محمد صلاح دور البطولة حيث صنع هدفي الفريق كما حصل بنفسه على ركلة جزاء، لكن دجيكو أهدرها في الدقيقة 16. ورفع روما رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام نابولي الثالث، وبفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. واستعاد الإنتر نغمة الانتصارات، عقب فوزه الثمين والمستحق 2/صفر على ضيفه إمبولي. وارتفع رصيد الإنتر، الذي خسر صفر/1 أمام يوفنتوس في المرحلة الماضية، إلى 45 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد إمبولي عند 22 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع). وتقدم الإنتر بهدف مبكر عن طريق إيدير في الدقيقة 14، قبل أن يحرز أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني في الدقيقة 54. وحقق تورينو انتصاره الأول منذ أكثر من شهر ونصف الشهر عقب فوزه 5/3 على ضيفه بيسكارا. وانتهى الشوط الأول بتقدم تورينو بثلاثية بيضاء، حيث سجل ياغو فالكي في الدقيقة الثانية، وأضاف زميلاه أرليند اييتي وأندريا بيلوتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين التاسعة و15. وواصل تورينو فرض سيطرته، ليضيف آدم لياييتش وأندريا بيلوتي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 53 و61. وجاء الهدف الأول لبيسكارا عبر النيران الصديقة، حيث سجل أييتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، فيما سجل أحمد بن علي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 75 و83. وارتفع رصيد تورينو إلى 35 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد بيسكارا عند تسع نقاط في قاع الترتيب، ليصبح قريبا من الهبوط. واستمر كييفو في الزحف نحو المنطقة الدافئة، بعدما حقق انتصاره الثاني خلال الثلاثة الأخيرة، عقب فوزه 3/1 على مضيفه ساسولو، الذي بادر بالتسجيل عن طريق أليساندرو ماتري في الدقيقة 24، قبل أن يدرك روبيرتو إنغليز التعادل في الدقيقة 39، معوضا ركلة جزاء أهدرها في الدقيقة الخامسة. وحافظ إنغليز على تألقه بعدما أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و67، مسجلا ثلاثة أهداف (هاتريك)، لينصب نفسه بطلا للقاء.

ورفع كييفو رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ساسولو عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.