﻿الدوري الانكليزي: تشلسي يهدر نقطتين أمام بيرنلي… وماني يتغلب على أحزانه ويقود ليفربول إلى عرقلة توتنهام

لندن – رويترز: اكتفى تشلسي المتصدر بالتعادل 1-1 مع بيرنلي ليتقدم بعشر نقاط على أبرز منافسيه بالدوري الإنكليزي. وتقدم بيدرو بهدف لتشلسي بعد مرور سبع دقائق في بداية رائعة للمباراة لفريق المدرب أنطونيو كونتي وسط تساقط الأمطار والثلوج.

لكن بيرنلي صاحب الأرض أدرك التعادل عكس سير اللعب من ركلة حرة نفذها روبي برادي في الدقيقة 24. وحاول تشلسي خطف هدف الانتصار، وأجرى كونتي تغييرات هجومية لكن النتيجة لم تختلف حتى النهاية. وأصبح رصيد تشلسي 60 نقطة من 25 مباراة وبفارق عشر نقاط عن توتنهام وأرسنال و11 نقطة عن ليفربول ومانشستر سيتي. وسيكون بوسع السيتي التقدم إلى المركز الثاني وتقليص الفارق مع تشلسي إلى ثماني نقاط إذا فاز على بورنموث اليوم. وتقدم بيرنلي، الذي أهدر فرصتين خطيرتين عن طريق مات لوتون وأندريه غراي، إلى المركز 12 برصيد 30 نقطة.

وتخلص المهاجم السنغالي ساديو ماني من أحزانه الأفريقية وارتدى ثوب التألق ليقود ليفربول إلى استعادة نغمة الانتصارات بفوز ثمين 2/صفر على توتنهام في المرحلة الخامسة والعشرين. وبهدف مارادوني وركلة جزاء في الوقت القاتل، قاد المهاجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز أرسنال إلى فوز ثمين 2/صفر على هال. كما انتزع مانشستر يونايتد المركز الخامس مؤقتا بفوزه 2/صفر على واتفورد، وفاز ستوك على كريستال بالاس 1/صفر وساوثهامبتون على مضيفه سندرلاند 4/صفر وتعادل وستهام مع وست بروميتش ألبيون 2/2 وميدلزبره مع إيفرتون سلبا.

على استاد «آنفيلد» ، تخلص ماني من آثار السقوط المبكر من كأس الأمم الأفريقية، والتي خاضها مع السنعال وخرج فيها من الدور الثاني بالهزيمة أمام المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح، علما أن المنتخب السنغالي كان المرشح الأقوى للفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه. وارتدى ماني عباءة التألق وسجل هدفين ليقود ليفربول إلى الفوز الثمين على توتنهام، حيث كان الفوز هو الأول لليفربول في آخر ست مباريات بمختلف البطولات، كما أنه الثاني للفريق فقط في 11 مباراة خاضها بمختلف البطولات منذ انطلاق العام الحالي. وكان ماني شارك، بعد عودته من الغابون، في الربع ساعة الأخير من مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 1/1 مع تشلسي، لكنه سقط مع ليفربول في المباراة التالية صفر/2 أمام هال قبل عودته بقوة مع أصحاب الرداء الأحمر ليحقق الفوز الأول لليفربول في آخر ست مباريات بالدوري. وحسم ليفربول المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث سجل ماني هدفين في الدقيقتين 16 و18 ليوجه لطمة قوية إلى توتنهام الذي فشل في الرد خلال ما تبقى من المباراة لتكون الهزيمة الأولى له في آخر عشر مباريات بالمسابقة هذا الموسم. وأشعل ليفربول الصراع على المراكز الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده إلى 49 نقطة لينتزع المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة فقط خلف توتنهام وأرسنال، حيث حافظ توتنهام على موقعه في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام أرسنال.