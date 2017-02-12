﻿الأطفال الذين يعيشون مع مدخني السجائر الإلكترونية قد يعتقدون أن التدخين جيد

بيثيسدا (ماريلاند) ـ رويترز: قالت دراسة حديثة إن الأطفال الذين لا يدخنون لكن يعيشون وسط بالغين يدخنون السجائر الإلكترونية ربما يبدأون في الاعتقاد بأن التدخين شيء جيد.

وقال الفريق واضع الدراسة التي نشرت في دورية صحة البالغين إن تدخين التبغ وسط الشباب الأمريكي تراجع منذ عام 1998 لكن بعض الخبراء أعربوا عن قلقهم من أن قبول السجائر الإلكترونية قد يروج لقبول السجائر التقليدية ويغير الاتجاه.

وقال كلفين تشوي قائد فريق الدراسة إن «مجتمع الصحة العامة عمل بجد لتعليم الشعب عن أضرار التدخين وقد لاحظنا تحولا في قبول تدخين السجائر والذي أدى في جزء منه إلى انخفاض انتشار التدخين.»

وقال تشوي وهو باحث في المعهد الوطني لصحة الأقلية والفوارق الصحية في بيثيسدا بماريلاند «قد تغير السجائر الإلكترونية ما تم إنجازه لكن هناك نقصا في البيانات التي تدعم أو تدحض هذه الأزمة. وهذا هو السبب وراء إجراء الدراسة للحصول على إجابة يمكن أن تزود النقاش بمعلومات.»

وتابع «توضح النتائج التي توصلنا إليها أن استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية والذين لم يدخنوا سجائر قط مرتبط بنظرة البالغين إلى أن التدخين مقبول والذي بدوره مرتبط بالانفتاح على تجربه تدخين السجائر.»

وقال إن نتائج الدراسة تساعد في شرح كيف يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى تدخين السجائر فيما بعد.

وحلل تشوي وزملاؤه بيانات من مسح فلوريدا للتبغ بين الشباب في 2014 والذي شارك فيه 70 ألف شخص من طلاب المدارس المتوسطة والعليا في 765 مدرسة في فلوريدا.

وقال إن الدراسة محدودة لأنها شملت ولاية واحدة فقط ونقطة زمنية واحدة.