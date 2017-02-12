﻿ريفيون في أفغانستان يهاجمون مركز شرطة ويقتلون عشيقين محتجزين

كابول ـ أ ف ب: هاجم عدد من سكان أحد أرياف أفغانستان مركزا للشرطة حيث كان عشيقان موقوفين، وقتلوهما، حسب ما أعلن مسؤولون محليون أمس الأحد.

وقال حافظ عبد القيوم حاكم نورستان في شمال شرق أفغانستان إن عائلة الشابة البالغة من العمر 18 عاما والتي زوجت قسرا في الآونة الأخيرة هاجموا مركز الشرطة وقتلوها هي والشاب الذي هربت معه.

وقال «بحسب المعلومات التي تلقيناها، تزوجت الشابة قبل شهر، لكنها هربت مع شاب اسمه هداية الله (19 عاما)، وقد قتلا السبت برصاص العائلة وعدد من السكان في منطقة واما».

واضاف «حين أوقفت الشرطة الشابين طلب أقارب الفتاة من المسؤولين تسلمهما، لكن الشابين رفضا، وحين علم السكان أن الشاب والشابة مرتبطان بعلاقة غير شرعية، انضم حشد غاضب إلى عائلة الشابة وهاجموا المقر وقتلوهما».

وقال عبد الغفور نورستاني إن «عناصر الشرطة كان بامكانهم ان يحموا الشابين، لكنهم تركوهما يقتلان تجنبا للاشتباك مع الحشد» الغاضب.

وأُصيب ثلاثة من رجال الشرطة في هذا الحادث، بحسب الحاكم الذي طلب فتح تحقيق وتوقيف المتورطين فيه.

وتكثر في أفغانستان جرائم الانتقام العائلي وخصوصا في الأرياف مثل منطقة نورستان الجبلية المعزولة حيث لا تحترم القوانين كثيرا.