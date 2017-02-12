﻿وداعا «عام القرد» وأهلا «عام الديك»

جاكرتا ـ الأناضول:أنهى الصينيون المقيمون في إندونيسيا، الأحد، احتفالاتهم بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة. واحتفالاً بانتهاء «عام القرد» وبدء «عام الديك» وفق التقويم الصيني، ارتدى المحتفلون في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذين فاق عددهم الـ500 شخص، أزياء تشبه الديك في إطار اليوم الأخير من الاحتفالات.

ويعتقد المحتفلون أن الموسيقى التقليدية مع الرقص في المهرجان تساعد على طرد الأرواح الشريرة، وتجلب البركة في العام الجديد.

باك آمينغ، أحد منظمي المهرجان، قال: «أتمنى أن تساهم السنة الجديدة في جلب البركة لإندونيسيا». يشار إلى أن الصينيين حول العالم بدأوا احتفالاتهم بدخول السنة الصينية الجديدة وفق التقويم القمري، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتُشكل نسبة السكان من أصل صيني في أندونيسيا حوالي 4٪ من مجموع السكان البالغ عددهم 250 مليون نسمة.