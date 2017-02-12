﻿تعلم العزف ببراعة على البيانو بدون معلم

برلين ـ د ب أ: يحلم الكثيرون بتعلم العزف على البيانو وأداء مؤلفات كبار الموسيقيين مثل شوبان وموتسارت وبيتهوفن، ولكن ليس لديهم الوقت لكي يقضوا سنوات في تعلم العزف على هذه الآلة لإتقانه. ولكن يبدو أن التطور التكنولوجي قدم حلا لهذه المشكلة ليصبح في مقدور أي شخص أن يصبح عازف بيانو بارعا دون تلقي درس واحد في العزف.

وبالفعل فإن موقع «تاتش بيانيست دوت كوم» يتيح للمستخدم عزف المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية دون الحاجة إلى أي دروس، وكل ما يحتاج إليه المستخدم هو النقر على المفاتيح الرئيسية على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر ليجد صوت البيانو يصدر عن الكمبيوتر بدون أي أخطاء في العزف. وكل المطلوب من المستخدم هو أن يختار اسم الموسيقار والمقطوعة التي يريد عزفها ثم يبدأ الضغط على لوحة المفاتيح بإيقاع صحيح، وسيتولى موقع «تاتش بيانيست دوت كوم» باقي المهمة. كما يمكن مساعدة العازفين من خلال ظهور نقاط متوهجة على الشاشة على مسافات مختلفة بالنسبة لبعضها البعض.

ولن يجد أغلب المستخدمين صعوبة في عزف «سوناتا بيانو رقم 14» لبيتهوفن المعروفة باسم «سوناتا ضوء القمر» ولكن الأمر سيكون أسرع قليلا عند عزف «سوناتا بيانو رقم 16» لموتسارت.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين عشرات المؤلفين الموسيقيين ويستمعون أولا إلى مؤلفاتهم التي يريدون عزفها لحفظ إيقاعاتها قبل بدء العزف.

وهذه التقنية متاحة أيضا في صورة تطبيق للهواتف الذكية سواء التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس حيث يمكن الحصول عليه من متجر «آب ستور» الإلكتروني أو التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد» حيث يمكن الحصول عليه من متجر «غوغل بلاي.