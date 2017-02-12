﻿ابتكار ورق للطباعة يمكن إعادة استخدامه 80 مرة بدون حبر

القاهرة/سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في جامعة «كاليفورنيا ريفرسايد» الأمريكية نوعا جديدا من الورق الذي يمكن الطباعة عليه أكثر من 80 مرة بدون حبر، حيث تتم الطباعة باستخدام الضوء، ثم يتم مسح المادة المطبوعة باستخدام الحرارة، لكي تتم إعادة استخدام الورق مرة أخرى.

يقود فريق الباحثين يادونج يين أستاذ الكيمياء في جامعة «كاليفورنيا ريفرسايد». والعنصر الرئيسي وراء عملية الطباعة بدون حبر يتمثل في المواد المستخدمة في تصنيع الورق. هذه المواد عبارة عن مزيج من الجزيئات متناهية الصغر (نانو) تتكون من الصبغة الزرقاء البروسية المعروفة باسم «أزرق بروسيا أو أزرق برلين) وأكسيد التيتانيوم، ويتم فردها على شكل أفرخ بمقاييس الورق العادي نفسها.

وفي كل «جزيء نانو» يتم فصل جزيئات أكسيد التيتانيوم والصبغة الزرقاء. وعند تعريض هذا الورق لضوء الأشعة فوق البنفسجية، يتحرك كل جزء مؤكسد نحو جزيء الصبغة ويتحول إلى اللون الأبيض. وعلى سبيل المثال فإنه عند تعرض الورق إلى ضوء الأشعة البنفسجية وفق نمط محدد، يمكن أن يتم تشكيل حروف الكتابة، لتظهر مطبوعة على الورق. ويمكن تبديل لون الطباعة بحيث تكون الطباعة باللون الأزرق وأرضية الورق باللون الأبيض، أو تكون الطباعة باللون الأبيض على أرضية زرقاء. وتبلغ درجة دقة الطباعة في هذه التقنية إلى درجة وضوح قدرها 5 ميكرون وهو ما يعني أنها تمتلك قدرات تستطيع منافسة الطابعات «نافثة الحبر» أو (إنكجيت).