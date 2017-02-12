﻿تاكسي لندن الشهير يواجه خطر الانقراض

لندن ـ د ب أ: يسأل بول ديفيندي وتومي بارترام بعضهما البعض، وهما يجلسان في غرفة مليئة بالخرائط، مرارا وتكرارا عن أسرع وسيلة للوصول من مكان إلى آخر. ويسرد الرجلان، بنوع من النشوة، أسماء الشوارع ويتحققان من طول الطرق على الخريطة باستخدام قطعة من الخيط.. ويدرس الرجلان في مدرسة «نوليدج بوينت» في لندن، من أجل الحصول على رخصة لقيادة سيارة الأجرة السوداء، ويواجهان أصعب اختبار من نوعه في العالم.

وتنتمي سيارات الأجرة السوداء إلى نسيج مدينة لندن مثل الحافلات العامة الحمراء ذات الطابقين وساعة بيج بن وبرج لندن.

وتم تصميم سيارات الأجرة السوداء لتكون أكثر ارتفاعا من السيارات العادية، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 8ر1 متر، لتوفر رحلة مريحة حتى لأضخم العملاء. وكان الهدف من هذا التصميم في الأصل هو ركوب الرجال الذين يرتدون قبعات عالية.

ويتميز النموذج الحالي وهو «تي اكس 4» بطول يصل إلى 5ر4 متر ويكون عادة باللون الأسود.

وما يعادل شهرة سيارات الأجرة السوداء، هو شهرة سائقيها، الذين يتميزون بشكل أسطوري بـما يسمونه «ذا نوليدج» أو (المعرفة) ويقصد بها المعرفة الموسوعية بشوارع لندن التي تشبه المتاهة.

ويتعين على سائقي سيارات الأجرة «كابيز» أن يتعلموا 320 طريقا رئيسية، بما في ذلك، 25 ألف شارع تتفرع من هذه الطرق الرئيسية، وحوالي 20 ألفا من المعالم والأماكن ذات الأهمية داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من منطقة «تشارينج كروس» في وسط لندن. وهناك حوالي 25 ألف سائق سيارة أجرة مسجل في لندن، 80 في المئة منهم من الرجال، وحوالي 6 آلاف من سيارات الأجرة السوداء المميزة للعاصمة البريطانية. وفي كل عام، يسجل حوالي 6500 طالب للدراسة في المدرسة.

وقد كانت شركة «اوبر» مشكلة خاصة، وشهدت منطقة وسط لندن احتجاجات متكررة من جانب سائقي سيارات الأجرة السوداء ضد الخدمة الجديدة، الأرخص والتي تعتمد على الاشتراك في الركوب.

وقال ألين «قبل عام، كان هناك تفكير في إغلاق الشركة لأن تكلفة استئجار العقارات التجارية في لندن مرتفعة للغاية». ولكن شركة تاكسي لندن، التي تصنع سيارات الأجرة السوداء، تدخلت وعرضت على «نوليدج بوينت» مكانا مجانيا في مقرها في لندن، ليس بعيدا عن المكان الأصلي للمدرسة في منطقة إزلينجتون في شمال لندن.

وقد جذب مصير سائقي سيارات الأجرة السوداء أيضا انتباه عمدة لندن صادق خان، الذي وعد في نهاية العام الماضي بمواقف جديدة لسيارات الأجرة وتقديم منح للسائقين الذين يستبدلون سياراتهم لتحل محلها طرازات أقل تلويثا للبيئة وتطبيقاتها الخاصة.

ولكن ألين يقول إن هذا لا يكفي.

وأوضح «المشكلة التي لدينا كمجموعة هي أن إدارة النقل في لندن توافق على الترخيص لـ600 سائق خاص كل أسبوع». وأشار، على وجه الخصوص، إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذه خان، والذي سوف يطلب من السائقين اجتياز اختبار في اللغة الانكليزية اعتبارا من شهر نيسان/أبريل وسيؤثر في الغالب على سائقي «اوبر» المولودين في الخارج، لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية لحل المشكلة.

وأضاف «نحن بحاجة إلى مزيد من التنظيم».

ولكن نموذج أعمال «اوبر»- بالتطبيق سهل الاستخدام، ودفع الأجرة المباشر ببطاقات الائتمان بعد الرحلة والأسعار الرخيصة، جذب إليها الكثير من العملاء. فهل هناك أفكار يمكن أن يقلدها سائقو سيارات الأجرة، بدلا من الاعتماد على مزيد من التنظيم؟

يجيب ألين «هناك تطبيقات لسيارات الأجرة مثل /جيت/ و/هايلو/ ويجب أن يكون لدى كل سائق سيارة أجرة جهاز ليتمكن الركاب من دفع الأجرة ببطاقة الائتمان».