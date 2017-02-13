رئيس بيرو يطلب من ترامب دراسة ترحيل الزعيم السابق

ليما- رويترز- قال رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي في بيان يوم الأحد إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية دراسة ترحيل رئيس البلاد السابق الهارب اليخاندرو توليدو وتقدم بالشكر لإسرائيل على عدم سماحها بدخوله.

وفي وقت سابق يوم الأحد قالت حكومة كوتشينسكي إن توليدو المطلوب في تحقيق مرتبط بالفساد موجود على الأرجح في الولايات المتحدة لكن جهود اعتقاله تواجه عقبات قانونية.

وقال توليدو في تغريدة على تويتر إنه لم يهرب من بيرو لكنه لم يعط حق الحصول على محاكمة عادلة.

ولم يصف كوتشينسكي رد ترامب على طلبه في بيان أو خطاب تلفزيوني ألقاه عن مزاعم فساد شملت توليدو الذي حكم البلاد في الفترة من 2001 إلى 2005 عندما كان كوتشينسكي وزيرا للمالية ورئيسا للوزراء.

ولم يذكر البيت الأبيض توليدو في تعليق على المكالمة ولم يرد على الفور على طلب للتعقيب.

وأصدر قاض في بيرو مذكرة اعتقال دولية لتوليدو يوم الخميس وعرضت الحكومة مكافأة قدرها 30 ألف دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى اعتقاله بعد أن رفض تسليم نفسه للسلطات.

ويقول ممثلو الادعاء في بيرو إن توليدو حصل على رشاوى قيمتها 20 مليون دولار من شركة مقاولات برازيلية كبرى وأصدر قاض حكما بحبسه فترة تصل إلى 18 شهرا لحين إعداد الاتهامات ضده.