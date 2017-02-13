انفجار داخل مبنى في الخرطوم يكشف عن شقة تحوي مواد لصناعة المتفجرات

الخرطوم- أ ف ب- عثرت قوات الأمن السودانية الأحد على مواد تستخدم في صناعة متفجرات خلال مداهمة شقة في الخرطوم، بعد وقوع انفجار صباح الاحد اسفر عن جرح رجل، بحسب بيان للشرطة.

واقتحم عناصر الشرطة وجهازي الأمن والمخابرات الوطنية الشقة التي تقع في حي اركويت السكني في جنوب الخرطوم بعد وقوع انفجار في المبنى نفسه حوالى الساعة الثانية صباحا (23,00 بتوقيت غرينتش يوم السبت).

وذكر بيان الشرطة انه “خلال المداهمة تم العثور على مواد تستخدم في إحداث انفجارات ضخمة، مع بعض جوازات السفر الأجنبية”.

كما كشفت التحقيقات أن الانفجار أدى إلى جرح رجل يعتقد انه كان يجهز العبوة.

وقال البيان إن الجريح “ذهب إلى مستشفى قريب رفض استقباله أو معالجته قبل إبلاغ الشرطة، والان غادر المستشفى وتوارى عن الانظار”.

وتعمل الشرطة على ملاحقة الرجل اضافة إلى اخرين، دون أن ترد معلومات اضافية عنهم أو عن الجوازات التي تم العثور عليها.

وشاهد مراسل فرانس برس عناصر أمنيين يخرجون من المبنى الذي تم تطويقه وهم يحملون اكياسا بلاستيكية تحوي مواد ضبطت داخل الشقة.

ويقول السكان انه بالاضافة إلى العائلات السودانية، يعيش العديد من المصريين والسوريين في هذه المنطقة.

ويؤكد المسؤولون السودانيون دائما أنهم يضاعفون جهود محاربة التطرف، رغم ان الولايات المتحدة لا تزال تضع السودان منذ عام 1993 على لائحة الدول التي ترعى الارهاب وهو اتهام تنفيه الخرطوم بشدة.