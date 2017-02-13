التحالف العربي يعلن مدينة الحديدة الساحلية اليمنية منطقة عسكرية

الدوحة- رويترز- أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية مدينة الحديدة الساحلية اليمنية منطقة عسكرية وحث المدنيين في الميناء المطل على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين على البقاء في منازلهم بعد أيام من تحذير الأمم المتحدة من أن الضربات الجوية قد تؤدي لمحاصرة المدنيين وتعرقل جهود الإغاثة.

وقال التحالف في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد إن على المدنيين في الحديدة البقاء في منازلهم وتجنب مناطق الاشتباك وإن المدينة ستعلن منطقة عسكرية اعتبارا من العاشرة صباحا الاثنين بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) لحين إشعار آخر.

وكانت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف سيطرت على مدينة المكلا المطلة على البحر الأحمر في خطوة مهدت الطريق للتقدم نحو الحديدة.

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن التحالف بقيادة السعودية كثف من ضرباته الجوية على الحديدة بما قد يتسبب في حصار المدنيين ويعرقل العملية الإنسانية التي تهدف لتوصيل إمدادات ضرورية من الأغذية والوقود.