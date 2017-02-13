دعوات ضم واستيطان تسبق مغادرة نتنياهو إلى واشنطن الاثنين

القدس المحتلة- الأناضول- قبيل ساعات من إقلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، الإثنين، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم مسؤولون إسرائيليون اقتراحات ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل في مسعى لإنهاء مبدأ حل الدولتين.

وعقد نتنياهو سلسلة اجتماعات تحضيرية، استعدادا للقائه مع ترامب، المقرر الأربعاء القادم، كان أبرزها ليلة الأحد، حيث اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المعروف باسم “الكابينت”.

ويضم هذا المجلس في عضويته قادة الأحزاب في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إضافة إلى ابرز الوزراء من حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول المناقشات التي جرت في “الكابينت” بأنه كانت “طويلة ومعمقة جرت تمهيدا للقاء نتنياهو المرتقب مع ترامب في واشنطن.

وقال: “استعرض الوزراء مواقفهم حول القضايا العالقة، وهي إيران وسوريا والفلسطينيون والعلاقات مع الإدارة الجديدة، وأجمع جميع الوزراء على هنالك أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة على صعيد الإدارة وعلى الصعيد الشخصي على حد سواء”، في إشارة إلى العلاقات بين نتنياهو وترامب.

وأضاف: “وصفت الأجواء التي سادت بالجلسة بأنها كانت هادئة وموضوعية”.

ولم يكشف عن مضمون المداولات، ولكن صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، قالت في عددها الصادر الاثنين إن نتنياهو كشف للوزراء عن مضمون مكالمة بينه وبين ترامب.

وقالت الصحيفة: “تحدث نتنياهو عن مكالمته الهاتفية مع ترامب يوم 22 يناير/ كانون ثاني والتي قال فيها الرئيس الأمريكي يعتقد أن بإمكانه تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وفي هذا الصدد فقد نقلت صحيفة “هآرتس″، عن نتنياهو قوله لوزراء “الكابينت” إن علينا “أن نبذل كل جهد ممكن لتجنب المواجهة معه (ترامب)”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: “قال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأنه يدعم حل الدولتين واتفاق نهائي، ولكن الفلسطينيين لا يريدون للتوصل إلى اتفاق”.

وأشار نتنياهو إلى أن ترامب رد عليه: “سيريدون (الفلسطينيين) وسيقدمون تنازلات”.

وفي السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أن نتنياهو أعرب خلال الجلسة، عن رفضه للتراجع عن موقفه العلني بقبول “حل الدولتين”، لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويرى أقطاب حزب “البيت اليهودي” اليميني، إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض، يمثل فرصة لإنهاء مبدأ “حل الدولتين”.

وبالمقابل فإن أقطاب في حزب “الليكود”، يرون في وصول ترامب فرصة لضم مستوطنات محيطة بمدينة القدس الشرقية، توطئة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وقالت “تسيبي حوتوبيلي”، نائبة وزير الخارجية: “يجب تطبيق السيادة الاسرائيلية بالتدريج على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

ونقلت عنها الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) قولها في مؤتمر عقد في القدس ليل الأحد: “يمكن البدء بالمستوطنات المحيطة بالقدس، ومن ثم باقي التجمعات السكنية اليهودية”.

وأضافت حوتوبيلي: “إن نصف مليون اسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ينادون بتطبيق القانون الاسرائيلي عليهم، وليس قوانين الادارة المدنية والحكم العسكري”.

وأطلق وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس تصريحات مشابهة يوم أمس.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء المقبل، في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب الأخير رئيساً للبلاد في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ورغم أن نتنياهو، قد أعلن عن قبوله لمبدأ “حل الدولتين”، لأول مرة، خلال خطاب له، في جامعة بار ايلان في حزيران/ يونيو 2009، إلا أن الفلسطينيين يشككون في حقيقة التزامه به، مستندين إلى سياساته القائمة على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو ما يجعل من إقامة دولة فلسطينية، أمرا شبه مستحيل.