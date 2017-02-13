الرئيس اللبناني يصل القاهرة في أول زيارة منذ توليه منصبه

القاهرة- الأناضول- وصل إلى القاهرة، الإثنين، الرئيس اللبناني ميشال عون، في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى له لمصر منذ توليه منصبه نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حسب مصدر دبلوماسي.

وحسب ما أفاد المصدر، للأناضول، مفضلا عدم عن هويته كونه غير مخول له التصريح للإعلام، فإن “الرئيس اللبناني وصل على رأس وفد رسمي، يضم كل من وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والمالية علي حسن خليل، والاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول”.

وأشار إلى أن عون سيلتقي نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن “تتناول القمة المصرية اللبنانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب”.