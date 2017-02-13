وزير يمني يعلن دعم الكويت لبلاده بأكثر من 6 ملايين دولار في 2017

اليمن- الأناضول- أعلن وزير في الحكومة اليمنية، الإثنين، أن الكويت خصصت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بلاده، خلال العام الجاري 2017.

جاء ذلك على لسان عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الإغاثية العليا (حكومية)، حسبما نقلت عنه وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وأوضح “فتح”، أن “الكويت خصصت 2 مليون و250 ألف دولار لدعم قطاع الإيواء في اليمن”.

وأشار إلى أن “هذا الدعم سيشمل خلال 2017، محافظات مأرب (شرق)، والجوف (شمال)، وشبوة (شرق)، وحضرموت (شرق)، والضالع (جنوب)، والحديدة (غرب)، وأبين (جنوب)، ولحج (جنوب)، وعدن (جنوب)، وإب (وسط).

وأضاف الوزير اليمني أن “الكويت خصصت 3 ملايين و896 ألف دولار لدعم قطاع المياه في اليمن، على أن يتم تنفيذها في عشر محافظات”.

وعبر عن شكره للكويت “قيادة وحكومة وشعباً على الدعم السخي الذي تقدمه لأبناء الشعب اليمني عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثة في هذه المرحلة الراهنة”.

وتابع فتح، أن “الكويت قامت بدعم عدد من المشاريع في كافة محافظات البلاد في مختلف المجالات”.

وأكد أن الحكومة والشعب اليمنيين يقدرون ويثمون عالياً تلك الجهود.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، فضلا عن تسببها بمقتل 10 آلاف يمني وجرح 40 ألف آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل حسب تقديرات للأمم المتحدة.