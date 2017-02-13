التلفزيون السوري: الحكومة مستعدة لمبادلة سجناء بمختطفين لدى المجموعات المسلحة

بيروت- رويترز- نقل التلفزيون السوري الاثنين عن مصدر رسمي قوله إن الحكومة السورية مستعدة لمبادلة سجناء لديها “بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية”.

ونقل خبر عاجل على قناة الإخبارية التلفزيونية المملوكة للدولة عن الحكومة قولها إنها “تؤكد استعدادها لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجالا ونساء وأطفالا مدنيين وعسكريين حرصا على كل مواطن سوري مختطف في أي مكان”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل من أجل الاجتماع المقبل في آستانة.

وكانت وزارة الخارجية في قازاخستان قالت يوم السبت إن دعوات وجهت لوفدي الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لحضور اجتماعات بشأن الأزمة السورية في العاصمة آستانة في 15 و 16 فبراير شباط.