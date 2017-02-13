مصطفى قمر يتبرأ من مقهى مصر الجديدة بعد وقوع جريمة قتل

القاهرة ـ عبر الفنان المصري مصطفى قمر، عن غضبه الشديد من الزج باسمه في قضية مقتل شاب بإحدى الكافيهات في منقطة مصر الجديدة يوم الأحد الماضي عقب مباراة منتخبي مصر والكاميرون في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

مصطفى قمر، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساءً”، مع الإعلامي وائل الغبراشي والمذاع عبر فضائية “دريم”: “إنه لا علاقة له بهذا المقهى، وأنه في بداية افتتاحه كان شريكا فيه، ولكن بعد فترة وجد أن المكسب فيه قليل ففض الشراكة ولم يعد له صلة به”.

وأضاف: “أنه يتعجب كثيرًا من زج اسمه في هذا الموضوع، مؤكدًا أنه لو كان له علاقة بهذا المقهى كانت النيابة ستسدعيه لسؤاله فيما حدث، وأوضح أنه لا يحاول إبعاد المسؤولية عنه، فهو بالفعل لا يملك أي شيء في هذا المقهى، وكل ما يملكه هو مقهى آخر خاص به في منطقة المعادي”.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر، لم يكن الوحيد الذي تم الزج باسمه في هذه القضية ولكن سبقه الفنان اللبناني عاصي الحلاني وهو الامر الذي دفعه للتبرؤ من هذا الكافية هو الأخر.