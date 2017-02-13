أول ظهور لفيفي عبده بعد نجاتها من الموت في حادث خطير

القاهرة ـ شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل “سبع صنايع″، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2017.

الفنان شريف رمزي، أحد أبطال المسلسل، نشر مجموعة صور ومقطع فيديو جمع فيفي بأبطال المسلسل من الكواليس، وذلك في أول ظهور لها بعد نجاتها من حادث سير خطير تعرضت له مؤخرا.

الراقصة المصرية ظهرت بكامل صحتها، وقالت خلال مقطع الفيديو: “انتظرونا كلنا في حلقة ضرب نار.. سبع صنايع والبخت ضايع مع كل النجوم دول انتظروني في حلقة فيفي عبده.”

وكانت فيفي عبده قد تعرضت لحادث سير خطير برفقة ابنتها عزة مجاهد، أثناء سفرهما للمشاركة في عزاء شقيق الفنان فاروق الفيشاوي، على طريق مصر إسكندرية، حيث اصطدمت سيارتهما بمقطورة نقل كبيرة من الخلف.

وعن حالتها بعد الحادث، قالت: “أعصابي كلها تعبانة، وقاعدة في السرير مابتحركش من كتر ما أنا مرعوبة من الخضة”.