لبنانية كتبت على سيارتها “حمارة جديدة بالسواقة” فتحولت الى نجمة
Feb 13, 2017
بيروت ـ ابتكرت الشابة اللبنانية مريم رباح طريقة جديدة وطريفة لحماية نفسها أثناء قيادة سيارتها فتحولت الى نجمة ابتداءا من مواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى نشرات الاخبار.
وفي التفاصيل، فقد علقت مريم على سيارتها ورقة كتبت عليها: “حمارة جديدة بالسواقة بعدوا عني” ليتم تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل وثم بحث عنها معدوا نشرات الاخبار لاجراء مقابلة معها ومعرفة قصة هذه العبارة.
هذا التحذير مفيد ضد التحرش !
بصراحة أكره أن أسوق سيارتي خلف فتاة بسبب ردة فعلها الغير متوقعة بالشارع وكذلك أكره أن أسوق سيارتي خلف كبار السن لبطئهم بالسواقة
ولا حول ولا قوة الا بالله
ما هذا الغباء
بغظ النظر عن المزاح ،، كيف لي ان اشبه نفسي بحيوان
الله كرم الانسان وجعل الملائكه تسجد له
لا حول ولا قوة الا بالله