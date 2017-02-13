لبنانية كتبت على سيارتها “حمارة جديدة بالسواقة” فتحولت الى نجمة

بيروت ـ ابتكرت الشابة اللبنانية مريم رباح طريقة جديدة وطريفة لحماية نفسها أثناء قيادة سيارتها فتحولت الى نجمة ابتداءا من مواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى نشرات الاخبار.

وفي التفاصيل، فقد علقت مريم على سيارتها ورقة كتبت عليها: “حمارة جديدة بالسواقة بعدوا عني” ليتم تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل وثم بحث عنها معدوا نشرات الاخبار لاجراء مقابلة معها ومعرفة قصة هذه العبارة.