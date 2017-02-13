غوتيريش: فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

دبي- رويترز- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث المنظمة الدولية في ليبيا وذلك بعدما أبدت الولايات المتحدة اعتراضها على اختياره.

وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي عبرت عن خيبة أملها لاختيار فياض للمنصب.

وقال غوتيريش خلال قمة في دبي “أرى أنه الرجل المناسب في المنصب المناسب واللحظة المناسبة… وأعتقد أن عدم تمكني من تعيينه خسارة لعملية السلام الليبية والشعب الليبي”.