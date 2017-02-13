لاعب برشلونة الفرنسي لوكاس ديني يشرح خطوات إيقاف ميسي

برشلونة ـ انهال الفرنسي لوكاس ديني، ظهير فريق برشلونة الإسباني، بالمديح على طريقة لعب البلوجرانا، واصفًا الأمر وكأنه منهج وأسلوب حياة.

وانتقل ديني، إلى برشلونة مطلع هذا الموسم، قادمًا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 14 مليون جنيه استرليني.

وقال ديني، في تصريحات لـ”Omnisport”: “بالنسبة لي برشلونة هو أكبر ناد في العالم، وأعتقد أن الجميع يرى ذلك”.

وأضاف صاحب الـ23 عامًا: “طريقة لعب البارسا، كأنها منهج، هي شيء قوي جدًا، لقد أخبرت والدي أنه سيكون حلمًا أن ألعب هنا، هذا ما في الأمر”.

وتابع: “أكثر ما أثار إعجابي أن الفريق عبارة عن عائلة بالفعل، يتم الترحيب بالوافدين الجدد من قبل اللاعبين والموظفين وسكان المدينة، أنه أمر مدهش”.

وأردف: “الضغط هنا مختلف، فهذا هو أكبر ناد في العالم، وبالتالي فإن التوقعات مختلفة، عليك أن تفوز بكل البطولات، وهذا ما نحاول القيام به”.

وعن اللعب بجوار الثلاثي الشهير (ميسي ونيمار وسواريز)، أوضح: “إنه أمر لا يصدق، أنهم أفضل مهاجمين في العالم، من دواعي سروري أن أتواجد معهم كشخص وكلاعب”.

وأكمل: “أنهم نفس الشيء في التدريبات والمباريات، في إمكانهم فعل أشياء لا تصدق، أعتقد أن الجميع يرون مقاطع قصيرة من تدريباتنا، هم ليسوا في حاجة لإثبات مدى جودتهم، أنهم لا يصدقون حقًا”.

وواصل: “ميسي؟ أنه مزيج من السحر والموهبة الطبيعة، لا استطاع أن أشرح ذلك، هو يمتلك شيئًا لا تجده عند أي لاعب آخر، هو من كوكب آخر”.

وبسؤاله عن كيفية إيقاف ميسي، أجاب: “أحاول أن أجعله يلعب بقدمه اليمنى، لكن الأمر دائمًا ما يكون من الصعب، أو يجب أن يلتف حوله عدد من اللاعبين لإيقافه”.