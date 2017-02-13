المهاجرون غير الحاملين لأوراق ثبوتية في امريكا Feb 13, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - غرافيك
والله مستغرب لتهافت الناس على الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل (التوّسلي).لديّ أحد أقاربي المقرّبين يحمل درجة دكتوراه جراحة…
من الجامعات الأمريكية بعدما حقق المرتبة الأولى / الفرع العلمي على عموم مدارس العراق الثانوية وفي كلية الطبّ كذلك ؛ والآن بلغ فئة المليادريرية ؛ ويحمل الجنسية الأمريكية بل ومتزوّج من سيدة أمريكية ؛ توّسل فعلاً إليّ المجيء إلى الولايات المتحدة ؛ ورفضت.لا أجد أروع من شرق البحرالأبيض المتوسط التي أفضلّه على كافة مناطق العالم الجغرافية والحضارية.دائماً أرى أنّ ( العالم الجديد ) منفى لي عن الشرق المجيد.مع الأسف لا نعرف قيمة الشرق الذي خصّه الله سبحانه بالنبوات المباركة ؛ رغم كلّ التحديات الثقيلة ؛ ونركض فقط وراء مغريات الحياة المؤقتة هنا وهناك.وبالتالي بلادنا منْ الذي يبنيها ويرفع شأنها ؛ إذا كان أصحاب الشهادات خاصة ينالون بغيتهم منها ويتركونها بغفلة مطلقة أوأرملة..أوكما يترك هرباً اللصوص والحرامية الخزائن خاوية..وكما يتسرب الكذابون من العشاق عن حبيباتهم في ليلة مظلمة عاوية ؛ بحجج مبررة ضاوية!!
هل السبب المال ؟ المال بعض من الرزق ؛ والرزق كله من لدن الله الرزاق ؛ لا من غيره ؛ ولوسافرت إلى أقصى الآفاق ونزلت إلى الأعماق.