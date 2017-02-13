الكرملين: حديث عن اجتماع محتمل بين بوتين وترامب قبل يوليو

موسكو – رويترز – قال الكرملين الاثنين، إن هناك حديثاً عن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة العشرين في يوليو تموز لكن لم يحدد شيء بعد.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر على الهاتف مع الصحافيين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين وسفير روسيا لدى واشنطن سيرجي كيسلياك لم يناقشا رفع العقوبات عن موسكو في اتصال هاتفي بات حالياً مثار جدل في الولايات المتحدة.