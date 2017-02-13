روسيا تعرب عن قلقها إزاء الاختبار الصاروخي في كوريا الشمالية

موسكو – د ب أ – أعربت روسيا عن قلقها إزاء الاختبار الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن موسكو تقيّم إطلاق الصاروخ متوسط المدى على أنه انتهاك من كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن.

وأضافت الوزارة أن روسيا تدعو كافة الأطراف إلى التعقل للحيلولة دون التصعيد، موضحة أن الطريق إلى السلام في المنطقة لن يتحقق إلا عبر حل سياسي في النزاع النووي مع كوريا الشمالية.

وكانت قيادة كوريا الشمالية أعلنت أنها اختبرت الأحد بنجاح صاروخاً باليستياً متوسط المدى.

وانتقدت الولايات المتحدة واليابان والصين هذه الخطوة، كما دعا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر في نيويورك اليوم.