أردوغان يستقبل رئيس وزراء وولي عهد البحرين

المنامة - الأناضول – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في محل إقامته بالعاصمة المنامة.

وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية، أن أردوغان عقد لقاءً مغلقاً مع الأميرين، بعيداً عن وسائل الإعلام، واستمر قرابة الساعة.

ومن المقرر أن يغادر أردوغان البحرين، في وقت لاحق اليوم، متوجهاً إلى السعودية، ثاني محطات جولته الخليجية؛ حيث يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين.

ووصل أردوغان، مساء الأحد، إلى المنامة، في مستهل جولة خليجية تشمل البحرين والسعودية وقطر.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى البحرين، عقيلته أمينة أردوغان، وووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برأت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إشيق.

ويختتم الجولة بزيارة إلى قطر، التي يصلها الثلاثاء، ويبقى بها حتى الأربعاء؛ حيث يلتقي أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

وخلال الجولة، يبحث الرئيس التركي مع أمراء وملوك تلك الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تناميا في الفترة الأخيرة، فضلاً عن المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.