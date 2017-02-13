الرئيس البيروفي يطلب من ترامب إعادة الرئيس الأسبق إلى البيرو

أنقرة - الأناضول – طلب الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوكزينسكي، من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، تسليم الرئيس الأسبق للبيرو أليخادرو توليدو، لمحاكمته في تهم فساد موجهة ضده.

وذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أنَّ كوكزينسكي أبلغ ترامب بصدور مذكرة توقيف بحق توليدو، في إطار التحقيقات حول قضايا فساد ارتكبتها شركة إنشاءات برازيلية.

وذكر مسؤولون بيروفيين أنَّ واشنطن لن تعتقل توليدو، حتى اطلاعها على المزيد من المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية وتهم الفساد الموجهة ضده.

ويخشى المسؤولون البيروفيين من هروب توليدو إلى إسرائيل. في حين أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها لن تسمح للرئيس البيروفي الأسبق بدخول بلادها، حتى يتم البت بالتهم الموجهة ضده.

وتوليدو عضو ضيف في الهيئة التعليمية بجامعة ستانفورد، بولاية كاليفورنيا، ومتزوج من “إلين كارب” الحاملة للجنسية الإسرائيلية.

وكان القضاء البيروفي قبل طلب النيابة العامة بحبس توليدو 18 شهراً، وذلك في المحاكمة التي جرت في 10 شباط/فبراير الجاري، بدعوى تلقيه رشاوى من شركة الإنشاءات البرازيلية “أودبريشت”.

تجدر الإشارة أنَّ توليدو حكم البلاد ما بين 2001-2006، وفي 3 فبراير/ شباط الجاري رفض في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الإخبارية كل التهم الموجهة ضده.