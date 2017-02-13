مصدر عراقي: “الدولة” استهدف 3 مدارس في الساحل الأيسر للموصل بقذائف الهاون

الموصل – د ب أ – أفاد مصدر عسكري في قيادة العمليات المشتركة،الاثنين، بقيام عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية باستهداف ثلاث مدارس في الساحل الأيسر من مدينة الموصل بقذائف هاون.

وقال العميد محمد الجبوري، إن “تنظيم داعش هدد باستهداف الدوائر الحكومية التي فتحت أبوابها تحت حماية القوات الأمنية بالمناطق المحررة”.

وأضاف الجبوري، أن “التنظيم يسعى إلى زعزعة الأمن في الساحل الأيسر بعد خسارته في المنطقة”.

وأوضح أن استهداف المدارس الثلاثة أسفر عن مقتل طالب، وإصابة ستة أشخاص، بينهم معلم. وأشار إلى أن “القوات العراقية أخلت المدارس مؤقتاً خشية المزيد من الاستهداف.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب اليوم بمقتل سبعة من التنظيم واعتقال ثلاثة آخرين بهجوم نفذه التنظيم مستهدفاً القوات العراقية في ناحية الرشيدية شمالي الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد إن “قوات الجيش العراقي اشتبكت مع عناصر داعش الذين تسللوا عبر ناحية الرشيدية وأحبطوا الهجوم”.